Крымский волонтёр рассказала, чего не хватает в армии на вторую годовщину начала СВО

Потребность волонтерской помощи в приобретении технических средств для бойцов в зоне специальной военной операции остается по-прежнему высокой. Поставки бронежилетов, аптечек, нижнего белья идут уже централизованно, но бреши по-прежнему остаются.

Об этом в интервью ForPost сообщила военный волонтёр Валерия Петрусевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем сказать, что, например, аптечки тоже активно поставляет Министерство обороны, и это очень даже неплохие аптечки. Чего-то там не хватает, что есть в аптечках «второго эшелона», которые мы создаём, но, тем не менее, они достаточно качественные, и многое туда входит. Поэтому остается техническое оборудование совершенно разных направлений, поскольку не всё, что применяется и используется, стоит на вооружении в Министерстве обороны. Естественно, в любом случае возникают какие-то «бреши в обороне», которые нужно заполнить силами волонтёров. Поэтому ситуации бывают разные, но лично наша организация уже не сталкивается с запросами трусов и носков», – подчеркнула она.

Что касается амуниции, то у многих подразделений появились свои партнёры, меценаты, которые оказывают поддержку в приобретении элементов формы, бронежилетов и так далее.

«Многие бойцы имеют возможности самостоятельно себя обеспечить, купить, заказать. Многие уже понимают, что лучше купить одни качественные термоноски, чем 10 пар хлопковых или шерстяных, которые разотрут ноги. Люди становятся более профессиональными, и лучше купить хорошую тактическую форму, чем передать три вязанных свитера, даже с большой любовью связанных», – отметила волонтер.

Пробелы в централизованных поставках Минобороны периодически возникают, и пока идет выяснение причин недокомплекта, нужное закупают волонтеры за счет пожертвований.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, что чего-то не хватает, например, каким-то добровольческим отрядам, как было недавно. Как раз глава республики передавал 70 бронежилетов, мы ещё купили 20 и передали одному добровольческому отряду. Каким-то образом получилось, что там не додали эти бронежилеты. С этим, соответственно, там разбираются, почему и как это произошло, но бронежилеты были нужны сейчас. Это уже не носит системный характер, а эпизодический, но всё равно происходит», – указала активист.

По ее словам, сборы для нужд военных идут не так активно, как в первый год проведения СВО, и причина здесь простая – возможности благотворителей не безграничны.

«Люди устали. Люди действительно устали и люди истощены, и сборы идут гораздо сложнее. С другой стороны, более профессиональными стали и волонтёры. Поэтому сбор средств в основной своей массе, во всяком случае то, что я наблюдаю, осуществляется целевым образом на то, что действительно нужно. Не на какие-то хотелки, а на то, что необходимо и эффективно. Конечно, это тоже очень дорогого стоит, это развитие как раз профессионального сообщества. Но люди действительно устают, особенно сейчас, в новогодние праздники. Война войной, а праздники отметить хочется в кругу семьи, не концентрируясь на чем-то другом. Поэтому здесь важна регулярность: даже если это 200 рублей, которые перечисляются регулярно, они важнее, чем раз в год включиться в какую-то помощь», – считает Петрусевич.