Крымских чиновников отправили на перевоспитание в районы СВО

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Крымские чиновники, не справившиеся с управленческими задачами, получили второй шанс на новых территориях. Дефицит управленческих кадров в Крыму покроют за счет ветеранов СВО, обучающихся по программе «Время героев».

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выполнение всех задач происходит в режиме ручного управления. При этом ряд программ по подготовке кадров уже существует. Основные моменты придут с завершением специальной военной операции – непосредственно ребята, которые получили закалку в рядах Вооруженных сил. Если люди, которые рисковали своей жизнью и шли заключать контракт по воле души и сердца, понимая свою ответственность за Родину, уверен, что абсолютное большинство из них найдёт себе применение в органах государственной власти. И у нас качественные изменения наступят. Потому что человек, принимающий решение, рискующий собой во имя других, сможет добиться результатов и на мирной гражданской службе. Это просто наш резерв», – подчеркнул он.

По словам Аксёнова, чиновников в Крыму сегодня более, чем достаточно для обеспечения государственных услуг. Крым даже может поделиться управленцами, которые по тем или иным причинам не смогли реализоваться в республике.