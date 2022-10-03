Крымских мобилизованных снабдили теплыми вещами и обеспечили культурной программой

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Находящиеся на боевом слаживании мобилизованные севастопольцы и крымчане получили теплые спальные мешки и обувь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Что касается военной амуниции и снаряжения – этим вопросом мы занимаемся вместе с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым, все наши бойцы будут оснащены всем необходимым», – заверил чиновник.

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Он опубликовал ролик, где показан быт мобилизованных – бойцы обеспечены не только стиральными машинами, но и культурной программой – перед ними выступают военные ансамбли в рамках идеологической подготовки.