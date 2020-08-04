Крымских татар попытались стравить с русскими

04.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Разного рода националисты пытались разжечь вражду и стравить русских с крымскими татарами ещё в 2009 году.

Об этом в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади заявил журналист Константин Семин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, в каком патриотическом раже отправлялся снимать фильм про Украину в 2009 году, я проехал всю Украину вдоль и поперёк, и в Крыму тоже побывал.

Я помню, когда собирался ехать в Крым, ту атмосферу: русские против татар, «ещё немного и полыхнёт», «здесь будут Балканы», «здесь будет война». Ненависть с одной стороны, ненависть с другой стороны, Хизб ут-Тахрир и чего только там не вспоминали», – отметил журналист.

Также он рассказал, как немногочисленные националисты пытаются разжигать ненависть и поссорить русских с татарами.

«Мне мои теперь уже давнишние товарищи, с которыми я тогда только познакомился, сказали: «Присмотрись повнимательнее, не руби с плеча, не записывай народы куда-то и почему-то, присмотрись и ты увидишь, что крымские татары – это точно такой же народ, как любой другой. И в этом народе есть свои бедные и богатые, есть свои работяги, которые гнут хребет и которые тяжёлым трудом, потом и кровью зарабатывают копейку. А есть кровопийцы, которые сидят на шее, свои татары у своих же татар. Ты увидишь это в каждом народе, присмотрись».

Так вот тебе нужно протянуть руку дружбы вот этому большинству, иногда бессловесному, иногда одурманенному националистической или религиозной пропагандой. Но этот человек тебе не враг и он ничем от тебя не отличается. А большая удача вот этих кровососов, сидящих на шее у каждого народа, когда удаётся стравить. Когда удаётся стравить русских и украинцев, чеченцев и русских и так далее», – резюмировал Семин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», главу Духовного управления мусульман Крыма меджлисовцы обвинили в предательстве.

Примечательно, что влиятельная американская газета The Washington Post увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.