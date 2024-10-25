Крымским депутатам предлагают заполучить на память шеврон с плеча лично застреленного будановца

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Депутатов местных советов агитируют вступать в подразделение «Барс-Крым» для содействия в поимке диверсионных групп и противодействию высадке десанта с моря.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил начальник штаба 4 батальона добровольческого отряда «Барс-Крым», депутат Госсовета Крыма Владимир Мерцалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть контракт, можно проконсультироваться с юристами. Пожалуйста, звоните, у нас открыто. Мы люди публичные, я объезжаю поселковые советы, объясню депутатам, что Единая Россия в едином строю, и мы первыми пришли записываться в «Барс – Крым». Не знаю, как другие партии – ЛДПР, коммунисты, и если они завтра не придут, им будет очень стыдно, что парламентские партии не вступили к нам в «Барс», – отметил он и добавил, что крымское казачество всем составом перешло в «Барс».

«Кого я знаю, настоящие казаки – это Вадим Иловченко и Антон Сироткин. У нас было много непонятных казаков. Но сейчас они реестровые – и они у нас в «Барсе», всё казачество вместе с атаманами. И они выполняют задачи, которые им поставила Родина. Мы работаем вместе с ними, как и работали в 2014 году», – подчеркнул Мерцалов.

По его словам, власти Белгородской и Курской областей затянули процесс создания добровольческих отрядов, но и там сейчас в «Барсы» вступают чиновники из администрации и заместители губернатора.

В свою очередь, инструктор отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов добавил, что депутаты Симферопольского горсовета и служащие администрации стали первыми среди крымских городов, кто вступил в добровольческое объединение.

«Хочу отметить, что наш депутатский корпус городского совет и наша администрация и у нас практически всем составом мужчины вступили в подразделение, подписали контракт и уже начали боевую подготовку и слаживание. Мы идём на опережение в отличие от других регионов наших, тоже любимых. Но Крым всё равно в этом плане благодаря главе республики и главам муниципалитетов на самом высоком уровне», – подчеркнул Исмаилов.