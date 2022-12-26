Крымским казакам не нравится «необходимая реальность» сохранения нацистских ж/д мостов

Железнодорожная инфраструктура Западной Украины, по которой идут поставки вооружения, используется, в том числе, для поставок российских товаров в страны Европы. По этой причине полностью обездвижить железную дорогу и ограничить возможность подвоза оружия нельзя.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель командира казачьего штурмового батальона «Таврида» Михаил Крупенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этих направлениях мы должны были усилиться с самого начала, но проблема вот в чем: мы видим из окопа, кто-то видит проблему из разрушенного здания, а если подняться чуть выше, где находятся наши руководители, они видят то, что находится за горой, но бывает, что не видят у себя под ногами. Чтобы понять, почему мы не разрешаем железные дороги и мосты, то есть такие, которые мы просто не можем разрушить, – отметил Крупенко. – Мы можем позволить себе 100 «Калибров» ударить по мосту. А если касательно просто железнодорожных мостов или виадуков, которые точно можно было развалить с самого начала со стороны Словакии и Польши на Украину, то мы же не уничтожаем собственные нефте- и газопроводы. Мы ими торгуем. Точно так же идёт торговля по железной дороге. Это необходимая реальность».

По оценкам представителя казачества, из проблемных вопросов по обеспечению передовой – на первом месте остаются средства связи.

«Единственное, что и сейчас является проблемой для солдат, это связь. Аналоговая связь в большинстве своём применяется, она устарела, она подвержена сканированию, то есть, попросту говоря, нас подслушивают. Цифровая связь отстаёт у нас», – заключил Крупенко.