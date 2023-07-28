Крымским религиозным экстремистам ужесточили наказание после апелляции защиты

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Коллегия судей российского Третьего апелляционного суда общей юрисдикции ужесточила приговор трем экстремистам крымско-татарского меджлиса – Нариману Джелялову и братьям Асану и Азизу Ахтемовым.

Все трое приговорены к длительным срокам заключения за попытку подрыва газопровода, но их защита считала доказательства недостаточными, а следствие не всеобъемлющим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в Апелляционном суде Крыма рассматривали жалобу на приговор российского Верховного суда Крыма. Рассмотрение проходило в Апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи, откуда с Крымом общались по видеосвязи. Но для массовки меджлисовские активисты собрали людей перед воротами крымского суда, и пожилых родственников осужденных, чтобы записать с ними душераздирающие видео о «преследовании в Крыму по этническому и политическому признакам».

Правоохранители к началу заседания пригнали пассажирский автобус, и всех собравшихся 14 человек вывезли в РОВД для проверки личности. После беседы с правоохранителями, отпечатков пальцев и предупреждения об ответственности за противозаконные действия 9 человек отпустили, а на 5 составили административные протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Фейсбук сообщество «Крымская солидарность», на страницу которого выкладываются видео о сходах и задержаниях под стенами суда, тут же разместило комментарий о штрафе в 15 тысяч рублей, который «неподъемный для пенсионеров и больных людей, пришедших поддержать своих родственников». Зачем бедных больных пенсионеров привозить под стены суда, комментаторы не уточняют, хотя и без того понятно, что меджлис продолжает использовать крымских татар для своих политических целей, которые с Крымом ничего общего не имеют.

Братьям Ахтемовым и Нариману Джелялу суд ужесточил наказание, потому как защита не смогла добиться исключения недопустимых доказательств и вызова для допроса одного из свидетелей. Видимо, тоже в этом не было особой цели. Теперь Ахтемовы м Джелялов проведут первые три года в тюрьме, и только потом проведут остаток срока в колонии строгого режима.

Подрыв газопровода, по которому топливо поступает в дома Перевального и воинскую часть, братья Ахтемовы осуществили 23 августа 2021 года. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных 2-х тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. После публикации видео допроса задержанные заявили, что «сознались под пытками».

В сентябре 2022 года Верховный суд Крыма приговорил Джелялова к 17 годам лишения свободы, Асана Ахтемова – к 15 годам колонии строгого режима, Азиза Ахтемова – к 13 годам. Кроме того, в деле появился гражданский иск от ГУП «Крымгазсети» за поврежденный газопровод. Его восстановление газовщики оценили в 105 тысяч рублей и требуют возместить затраты.