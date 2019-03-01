Крымским татарам не нравится ликвидация самозахватов земли

01.03.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Российским властям Крыма не удалось поставить точку в земельном вопросе крымских татар. Об этом в интервью ForpostTV заявил лидер общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все схемы самозхватов были. Но вместо того, чтобы узаконить по российским законам, власти решили сделать видимость выделения, а сами самозахваты ликвидировать. Поселки, где люди жили уже годами, где были мечети, они сносили и перепродавали. Снос мечети — это очень тонкий вопрос, который не забывается десятилетиями. Это будет гноиться еще два-три поколения», – сказал Абдураимов.

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Напомним, что крымские татары начали самовольно захватывать земли под предлогом того, что, вернувшись из ссылки, им негде было жить в Крыму.

В 2007 году примерная площадь земель под самозахватами оценивалась в 1600 гектаров. В 2014 году российские власти полуострова начали решать проблему «полян протеста». Тем, кто добровольно сносил незаконные строения, выделялась земля. Под эту кампанию было выделено 9 тысяч участков по всему Крыму.

Не все самозахватчики согласились добровольно освобождать землю. Так, земля «поляны протеста» Стрелковая под Симферополем была выделена застройщику под возведение многоэтажного комплекса, который начал вытеснять участников самозахвата. Дело получило широкую огласку, когда один из участников «поляны протеста» совершил акт самосожжения. На сегодняшний момент всем участникам Стрелковой выплачены денежные компенсации.