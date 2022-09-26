Крымским защитникам родины выделят земельные участки на полуострове

26.09.2022  21:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Земля, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Государственный Совет Крыма на первом заседании после летних каникул рассмотрит законопроект о безвозмездном предоставлении земельных участков крымчанам, участвующим в специальной военной операции.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Государственный Совет Крыма на первом заседании после летних каникул рассмотрит законопроект о безвозмездном предоставлении...

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«Закон предусматривает право на получение бесплатного земельного надела без торгов и вне очереди участнику СВО, имеющему постоянную регистрацию на территории Республики Крым, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. – Землей будут обеспечен каждый наш защитник, вне зависимости от наличия у него иной недвижимости и собственности. Участки будут предоставляться для ведения садоводства с возможностью постройки там жилого дома или ведения ИЖС. В случае гибели военнослужащего право на получение земли имеют члены его семьи».

По словам главы, условия предоставления льготы будут максимально упрощены. Заявления будут подаваться по месту жительства в органы местного самоуправления.

Напомним, ранее руководство Крыма приняло решение выплачивать 200 тысяч рублей единовременной помощи всем мобилизованным жителям республики.

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