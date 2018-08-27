Крымско-татарская писательница, поддержавшая Русскую весну, запустила видеопроект

27.08.2018, Москва, Михаил Рябов

Крымско-татарская писательница Диана Кади стала ведущей нового Интернет-проекта «Пари с Дианой Кади».

В рамках программы гость делает политический прогноз, на основе которого будет заключаться пари. Первым гостем стал эстонский правозащитник Дмитрий Линтер, пообещавший побриться налысо, если задержанную на Западе Марию Бутину не оправдают.

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Кади, высказавшая противоположное мнение, в случае проигрыша, готовит Линтеру крымско-татарское блюдо.

Также в передаче есть рубрика «Патриоты на деле», в которой писательница требует от приглашённых экспертов доказать любовь к стране не словом, а конкретным делом.

«В пилотном выпуске гость отделался «легким испугом», потому что побриться налысо – самое простое, на что можно поспорить, на мой взгляд. Для меня важно, чтобы действие проигравшего имело социально значимый эффект. Как вариант: неделю поработать в сельской больнице волонтёром, за лежачими больными ухаживать. А почему нет? Или месяц жить на среднестатистическую зарплату/пенсию.

Рассуждать могут все, поэтому в продолжении этой темы я запустила рубрику «Патриоты на деле», чтобы теоретики, наконец, перестать лить воду, и на своём примере показали народу, что патриотизм – это не «спасибо деду за Победу» на лобовом стекле кредитного авто. Помогать ветеранам можно, не дожидаясь 9 мая, когда все это делают в качестве витринного патриотизма.

А пари – это игровой элемент, чтобы обсуждение политики стало более живым. Ну, и спор будет дисциплинировать аналитиков и прогнозистов, чтобы те думали, прежде чем делать резкие заявления», – рассказала Кади корреспонденту «ПолитНавигатора».