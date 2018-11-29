Крымско-татарские адвокаты утверждают, что арестованных украинцев уже нет в Крыму

29.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Украинских военнослужащих, арестованных после провокации в Керченском проливе вывезли из Крыма в Москву.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал адвокат Джемиль Темишев, который защищает командира катера “Бердянск” лейтенанта Романа Мокряка, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия», – написал Темишев.

Интересно, что накануне переезд арестованных спрогнозировал российский либеральный адвокат Николай Полозов.

«Существует потенциальная опасность, что их вывезут на материк. И тогда вся схема с нынешними адвокатами может поломаться. Надо будет искать адвокатов на месте. Я не хочу сказать, что все коллеги сотрудничают с ФСБ, но бывает, что адвокаты работают не в интересах своего доверителя. Конечно же органы заинтересованы в том, чтобы именно такие адвокаты входили в процесс и разваливали его изнутри. Также подсаживают специальных заключенных, которые обрабатывают. Будет вестись работа по дезорганизации и разобщению», – сказал Пологов.

Как сообщило сегодня ТАСС, трех раненых украинских моряков сегодня выписали из керченской больницы. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила сегодня, что двое моряков и сотрудник СБУ будут переведены из Керчи в СИЗО Симферополя. По словам омбудсмена, остальные арестованные по делу о нарушении государственной границы России военнослужащие ВМС Украины и сотрудник СБУ содержатся в симферопольском СИЗО.