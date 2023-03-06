Крымско-татарские творческие коллективы поедут с представлениями в Кремль

Любовь Смирнова.  
06.03.2023 20:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия


Крымско-татарские профессиональные ансамбли должны участвовать в официальных мероприятиях в Государственном Кремлёвском дворце и на иных концертных площадках страны.

С таким обращением выступила Централизованная религиозная организация Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымско-татарские профессиональные ансамбли должны участвовать в официальных мероприятиях в Государственном Кремлёвском дворце и на...

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«С целью популяризации демонстрирования на федеральном уровне аутентичного этнокультурного достояния крымско-татарского народа просим вас рассмотреть вопрос инициирования привлечения профессиональных крымско-татарских коллективов – крымско-татарский фольклорный ансамбль «Крым» и крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» – для принятия участия в различных государственных и культурных мероприятиях, проводимых в Государственном Кремлёвском дворце и на иных концертных площадках страны, – обратилась к главе Крыма начальник отдела организации религиозных мероприятий ЦРО ДУМК Зенифе Вели.

– Считаем, что успешная реализация данного предложения будет символизировать прочную интеграцию крымских татар в многонациональную семью Российской Федерации и будет красноречивым сигналом мировому сообществу о том, что культура и сохранение национально-культурной самобытности крымских татар находится под надёжной защитой Российской Федерации».

«Есть, что показать, есть чем гордиться, – поддержал обращение глава Крыма Сергей Аксенов. – Поэтому поддержим, здесь, я думаю, без вопросов. На голосование даже ставить не нужно».

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