Крымско-татарский аксакал: У нас теперь новые лидеры – Путин и Аксёнов

Громогласные заявления на собираемой в Киеве «Крымской платформе» – ничто в сравнении с результатами девятилетнего пребывания Крыма в составе Российской Федерации.

Такое мнение в эфире «Крым 24» выразил ветеран Национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта «Крымская платформа», о которой в последнее время очень много стали шуметь, – это мертворожденный ребёнок. Помните их заявления, что вот, через 2 месяца, через полгода, через год. Сегодня уже 9 лет мы в составе России, поэтому все эти громогласные заявления даже не знаю, к кому они обращены. Они, наверное, обращены к тем недалёким людям, которые не занимаются ничем, а слушают вот такую просто базарную болтовню, – отметил он.

– Сегодня мы должны обратиться к нашим соотечественникам в Крыму: не надо забивать себе голову той ерундой, которая льётся из-за границы. Мы живём у себя на Родине, мы должны думать о своих проблемах, и их очень много. Мы должны сохранить свой народ, сохранить свой язык, и это будет делать то поколение, которое идёт после нас. Все эти глупости заграничные – на них просто не останется времени».

12-13 апреля в Бухаресте запланирована первая Черноморская конференция безопасности «Крымской платформы» по инициативе первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. По мнению Мустафаева, это связано со стремлением «людей, которые сегодня за границей, выволакивать в грязи то, что оставили здесь».

Представитель Международной ассоциации исламского бизнеса в Крыму Рустем Ниметуллаев добавил, что от решений «Крымской платформы» в жизни крымских татар ничего не меняется.

«8 лет они также заявляли, что завтра Херсонской области будут строиться мечети, но ровным счётом ничего не сделано. Эти всякие «платформы» кроме сотрясания воздуха и политизации вокруг государства и народа, к сожалению, ничего не приносят – ничего же не происходит! Наш народ реально понимает, что в Крыму с 2014 года на наших глазах происходят улучшения: в посёлках компактного проживания крымских татар мы видим, как дороги строятся, школы строятся, газификация идёт и так далее. И сравнить сегодня, допустим, с тем, что они анонсировали в той же Херсонской области – ну ровным счётом ничего, кроме того, что как людей отвергли, – считает Ниметуллаев.

– В основном люди, живущие там, занимались сельским хозяйством, и всю свою сельхозпродукцию они всегда привозили в Крым. Они полностью финансово обнулены на сегодняшний день. Если взять их состояние на 2014 год, и благополучие, финансы сегодняшних, это очень большая разница, это надо просто видеть своими глазами».

По мнению Ниметуллаева, крымские татары сегодня ориентируются на двух лидеров – президента РФ Путина и главу Крыма Аксёнова.

«На самом деле нами всеми была проделана большая работа за эти 8 лет, и сегодня как никогда надо сконцентрироваться, объединиться и в общем единым кулаком выступать против этих раскольников, которые на сегодняшний день, к сожалению, существуют в нашем народе. И дать им посыл, что мы у себя на Родине.

У нас есть верховный главнокомандующий – это Владимир Владимирович Путин, у нас есть глава Республики Сергей Валерьевич Аксенов, у нас есть Духовное управление мусульман Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым. Мы должны вокруг этого всего объединяться и давать посылы, давать молодежи толчок, поддерживать их и видеть сегодня в органах власти», – считает представитель общественной организации.