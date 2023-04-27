Крымско-татарский бизнесмен рассказал о грабеже меджлисовцев в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевки нацбатов «Азов» и «Айдар» (экстремистских организаций) во главе со сбежавшим на Украину меджлисовцем Ленуром Ислямовым разоряли хозяйства Генического района – вырезали племенных овец, растащили технику и оборудование.

Об этом в эфире телеканала «Таврия» рассказал бывший глава района, а ныне директор компании «Агрохолдинг Союз» Сейтумер Ниметуллаев (в 2014 году он не поддержал переворот в Киеве, после чего был вынужден уехать в Крым из Херсонской области), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«С 2014 по 2022 год то хозяйство, в которым я работал, было полностью разрушено, конфисковано, уничтожено, – подчеркнул он. – Начиная с бухгалтерии, машдвор, мастерские даже племенных овец вырезали. Это делали «Айдар», «Азов» и меджлис. Делалось все во главе с Ленуром Ислямовым и его помощниками отщепенцами. Все доказательства у нас есть на видео, я показал нашему губернатору, он говорит – будем помогать, чтобы справедливость восторжествовала. Всё вернём. Они просто назло это делали, СБУ проверяла всех моих друзей, вызывали, угрожали, не давали работать. Считали, что я враг Украины. Я никогда не был врагом Украины – я был врагом нацистов и тех, которые сделали переворот в Украине. И сегодня я борюсь против них».

Все это время земля простаивала. Механизаторам и комбайнёрам угрожали, некоторых избили, все происходило при свидетелях.

«Сейчас мы эту землю начали дисковать, 3-4 диска сделаем, потом прокультивируем и будем готовить к осени, к озимому клину. Думаю, пшеницу посеем на этих полях, – отметил Ниметуллаев.

– В России сегодня очень большое внимание уделяется сельскому хозяйству. Мы оформляем сейчас дотации, хотя идут трудности, потому что многие документы делаем. Удобрения кто успел получить, кто нет. Но, я думаю, это наладится, это временные трудности… Все мы ждём каховскую воду в оросительных системах, чтобы включиться в полив. Хотим сеять сою сегодня, подсолнечник. Вода – это источник жизни, вы же знаете».