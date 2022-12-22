Крымско-татарский депутат: Путин молодец, что не стал откладывать решение по проекту «Анти-Россия»

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Крымские татары изначально не вписывались в унитарную концепцию национального государства Украина.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал ректор КИПУ им. Якубова, депутат Госсовета Крыма Чингиз Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственная национальная политика Российской Федерации ключевым образом отличается от той политики, которую в последние годы проводила Украина. Тезис, который обозначил Виктор Ющенко на посту президента – «один народ, один язык, одна вера». По крайней мере, по последнему критерию я, как крымский татарин, точно не попадаю, – подчеркнул Якубов. Тезис, который провозгласил наш президент и государственная национальная политика России – единство и многообразие. Ещё Ницше говорил, что только по-настоящему сильный человек может быть по-настоящему добрым. Вот Россия сильная, поэтому она добрая. Я больше не знаю такой другой страны, в которой бы с таким уважением, с таким трепетом относились к малочисленным народам. И сколько усилий прилагается к тому, чтобы сохранить эти народы, сохранить наше многообразие. Я говорю не только о Крыме, в целом в России есть коренные малочисленные народы. Наверное, в этом и есть секрет: в большом уважении ко всем национальностям, ко всем народам, проживающим в нашей многонациональной стране, ко всем конфессиям».

Якубов отметил, что понятие «русский мир» не имеет этнического характера, которому, к тому же, сегодня пытаются придать негативный оттенок.

«Русский мир – это не этническая принадлежность к чему-либо, это симфония, в которой каждый народ играет какую-то свою партитуру, свою скрипку. В целом, в совокупности, это нас и определяет, как единый народ России. Поэтому попытки нас разобщить, маркировать между нами этнические границы, актуализировать исторические обиды, а у каждого народа есть что-то, гиперболизировать региональные интересы – все это делала Украина. И сталкивала, в частности, крымских татар с представителями других народов, проживающих в Крыму. И на этой ситуации, как обычно в мутной воде, кое-какие политики вылавливали рыбу, а народ страдал. Сегодня, после указа президента все стало на свои места. Мы сохраняем свою идентичность, как крымские татары, очень много делается для нашего народа, не просто формально, а из глубочайшего уважения – памятники Амет-Хану Султану, Алиме Абденановой, строительство собороной мечети, разве это не знаки уважения к народу?».

По мнению ректора КИПУ, меж цивилизационное противостояние, которое происходит сегодня, было абсолютно неизбежным и рано или поздно, но произошло.

«Роль нашего президента ключевая и значимая состоит в том, что он не стал откладывать решение вопроса по Украине как проекта «анти-Россия» будущим поколениям, имея смелость и ответственность за историю и будущее своей страны. Он принял это вынужденное, не простое решение, чтобы, все-таки, наши потомки жили дружно и с пониманием того, что было и что произошло. Я убеждён, что победа будет за нами. И то, что Украина вернётся в правильное русло, какую мы помним Украину».