Крымско-татарский фольклор внесён в Большую антологию народов России

Любовь Смирнова .  
22.05.2023 20:23
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина


Заявления перебравшихся в Киев лидеров экстремистского меджлиса о гонениях на крымско-татарский народ опровергаются фактами государственной поддержки развития языка и культуры крымских татар. В скором времени увидит свет очередной выпуск из серии антологий народов России — «Антология народной мудрости», в которой представлен крымско-татарский фольклор.

Об этом сообщил в эфире «Крым 24» главный редактор газеты «Янъы дюнья» Сейран Сулейман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления перебравшихся в Киев лидеров экстремистского меджлиса о гонениях на крымско-татарский народ опровергаются фактами...

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«Литераторы, писатели намного быстрее находят общий язык. Я сотрудничаю с карачаевскими писателем, кумыками, казанскими татарами, башкирами. С крымской поэтессой Лидией Огурцовой на днях обсуждали проект сборника «Сказочный Крым», где для детей будут произведения на русском и крымско-татарском языках, – рассказал он.

– В Москве выходят почти ежегодно «Антологии народов России» в рамках проекта национальной литературы. Организаторы этого проекта – Объединённое гуманитарное издательство при поддержке Министерства цифрового развития и коммуникации Российской Федерации. Они почти ежегодно выпускают антологию прозы, поэзии, драматургии, детской литературы. В этом году вот недавно была издана антология народной мудрости – антология фольклора.

Там десятки народов представлены, в том числе представлен и крымско-татарский народ, образцы фольклора. И вот на днях будет презентация этой антологии. То есть объединение вокруг литературы и национальных языков идёт активно. Честно говоря, по-другому и быть не может. Мы живём в обществе, где живут представители разных национальностей мы соседям это уже дружить и дружить сотрудничать посредством литературы, например, эта тема для меня очень близка».

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