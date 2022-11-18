Крымско-татарский лидер: Не может быть, чтобы ядерная держава проиграла Украине

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Новости Украины

Крымско-татарский бизнес проявляет большой интерес к инвестициям в Херсонскую область. Политический контакт уже налажен, осталось его подкрепить экономическими договоренностями.

Об этом заявил президент РОО «Общество крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы встречались с главой пгт Новоалексеевка. Мы очень близкие друзья, давно друг друга знаем. Договорились ездить друг другу, и думаю, что в скором будущем мы ещё поедем туда и не с пустыми руками, – заверил Билялов. – В дальнейшем думаю, что мы будем налаживать экономические связи, потому что у нас есть бизнесмены, проявляющие интерес к Херсонской области. Там большие перспективы, если даже 10 дней назад во время поездки мне по дороге встретилось большое количество строительной техники. Уже в Геническ новая дорога сделана. А если взять в общем, то все разбитые дороги, как и в Крыму было, в течении нескольких лет приведут в порядок».

По словам общественника, нет сомнений в достижении целей специальной военной операции на Украине.

«Мы должны верить нашему государству, помогать нашему президенту, помогать нашим военным. Раз мы крымчане, то должны помогать нашему главе республики, который, если объективно посмотреть, работает 24 часа в сутки. Если мы все объединимся вокруг государства, то обязательно победим. Я уверен, что победим. Не может быть, чтобы ядерная держава проиграла Украине. Это нонсенс. Придёт время, они поймут. Народ Украины и России хочет мира, Украина никуда не денется от переговоров», – заключил Билялов.