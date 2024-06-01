Крымско-татарский политик возмущён отказом мигрантов из Средней Азии учить русский язык

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Трудовые мигранты из Средней Азии должны приезжать уже со знанием русского языка, поскольку это общемировая практика – изучить язык той страны, в которую ты собираешься на заработки. И ссылки на то, что русский исключили из учебных программ, тут неуместны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я много, где бываю: в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане – все они говорят по-русски. Пусть не рассказывают. У меня в жизни хобби есть – я голубевод, и ещё не было такого, чтобы я набрал кого-то в Андижане, в Намангане, в каком-то ауле, начал говорить, и меня не поняли. Мне чётко называют цену, всё понимают и по-русски говорят дай Боже», – отметил в эфире «Крым 24» советник главы Республики Крым Рефат Дердаров.

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Он добавил, что не пройдет и года, как под угрозой депортации все выучат русский язык без преподавателей и «по фото будут называть имена русских царей».

«Представляете, в школах в Узбекистане надо преподавать русский язык, чтобы иммигрант приехал сюда зарабатывать. Если на то пошло, так дай им работу там, пусть они дома работают на государственном языке. Там работы непочатый край», – подчеркнул он.

«Я – крымский татарин. И наши многие ездят в Турцию на заработки. Но они же учат здесь язык, они же не говорят там, дайте нам преподавателя», – указал Дердаров.

Аналитик и юрист Павел Селекзянов добавил, что после распада СССР искоренение русского языка и культуры было государственной политикой Узбекистана.

«В Узбекистане и Таджикистане выгнали специалистов, которые были с высшим образованием, которые были этническими русскими и не только. В Узбекистане огромное количество этнических корейцев проживало, и, на минуточку, город Ташкент после войны строил главный архитектор, этнический кореец по фамилии Хван. И они выгнали этнических русских, они выгнали специалистов, а теперь они жалуются. Извините, если я поеду в какую-нибудь Норвегию и скажу: я норвежский не знаю, дайте мне работу. Мне скажут – а ты к нам зачем приехал вообще?» – отметил Селекзянов.