Крымско-татарский журналист: С Россией покончат евро-Дудаевы

11.07.2019

Идеальным политиком, который боролся с Россией, был Джохар Дудаев. На Западе к власти должны прийти такие политики.

Об этом на своем канале в Youtube заявил беглый московский либерал, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, националист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я частично симпатизирую разным политическим деятелям, но у всех у них были периоды разные. Я просто героем считаю Джохара Дудаева.

Человек должен соответствовать себе, тому, что он говорит. И он полностью соответствует себе.

Он сразу как пошел за свой народ – и погиб за свой народ. Полностью, без извивов, без изгибов, без всякого бизнесового вот этого, без побочных эффектов. Он был настоящий патриот своего народа.

Вот такие политики нужны, и когда такие политики придут к власти в разных западных больших странах, не такие, как Трамп, – тогда с Путиным и с Россией этой будет покончено очень быстро», – рассуждает Муждабаев.