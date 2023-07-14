Крымское ТВ: Гениальность Путина в том, что он обходится без 1937 года – хотя «расстрелять можно каждого десятого»

СВО высветила огромную проблему управленческого кризиса, однако гениальность Владимира Путина в том, что он обходится без репрессий образца 1937 года.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, какой политик Владимир Владимирович, но управленец он гениальный, по крайней мере, на оперативном ключе. Понятно, в каком мы направлении движемся, понятно, что мы делаем. Но он не только без 1937-го года обходится, он даже без Тяньаньмэня обходится, как-то умудряется проползать», – сказал Лекух.

По его мнению, авторитет Путина среди населения России непоколебим, организаторы мятежей не имеют шансов на успех.

«И вот эти идиоты – они этого не понимают, что резерв-то огромен. Это тот мятеж – не мятеж, его же могли раздавить, раскатать в кровавый блин, и никто бы ничего не помог. И даже общественное мнение бы не колыхнулось в минус от поддержки Путина, потому что да, герои, ну вот так получилось, поддерживать не стали», – сказал Лекух.

Что касается проблем государственной машины, выявленных в ходе СВО, то, считает выступающий, они характерны не только для России.

«Китайцы, я думаю, сидят сейчас и изучают опыт нашего СВО и происходящих в нашей стране процессов. У них глаза становятся из узких круглыми, как у европейцев, просто от удивления. Потому что у них то же самое, и они это тоже понимают… Речь не о людях (хотя там тоже половину можно расстрелять – ну, не половину конечно, но хотя бы каждого десятого для запугивания). В общем, не помешало бы, это всё психология. А вот методики, как механизмы должны работать, эта задача сейчас перед нами стоит: где-то почистить, где-то вытащить, может быть, какие-то даже сталинские варианты, где-то придумать что-то вообще новое, по-другому работающие», – считает публицист.

«Эти же задачи стоят от уровня муниципального управления и бизнеса, от уровня ларька, до гигантской корпорации… Это необходимо делать, потому что иначе так и мы и будем при этой системе управления. И будет Владимир Владимирович потом удивляться прилюдно под телекамеры, это может себе только сильный политик позволить, что национальные проекты выполнены только на треть, сколько лет прошло. А это говорит о том, что сбоит управленческая машина, что это проблема коммуникации, в том числе властных управленческих коммуникаций, между верхом и низом, между мозгом и руками, между теми, кто придумывает и теми, кто должен исполнять. Какая-то прокладка возникла, и с этой прокладкой надо что-то делать. Не на уровне всем головы посрубать, это можно, в принципе, на некоторое время проблему решит. Подчёркиваю, на некоторое время. Потом пружины отыграют в обратную сторону», – заключил Лекух.