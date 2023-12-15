Крымское ТВ: На Западе с трепетом ждали, что скажет Путин по СВО – и получили

Главный вопрос, на который ждали ответа на «Прямой линии» с президентом Путиным внутри страны и за ее пределами – идем мы на переговоры с Украиной или нет. Создавалось впечатление, что это решенный вопрос, осталось только склонить к этому Киев, и дело сделано.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что будущее СВО, ее цели и задачи – нуждались в уточнении со стороны президента.

«Всё-таки очень много, особенно в последнюю неделю, со стороны зарубежных СМИ транслировалось по поводу переговоров и всего остального. Причём вбрасывается эта информация таким образом, что этот вопрос решен, и надо только убедить украинскую сторону. Эти разговоры идут ещё с лета, как только появились зачатки понимания у Запада, что «контрнаступ» проваливается. И министр иностранных дел заявлял три недели назад, и президент повторил о том, что никаких переговоров, кроме капитуляции, не будет. Также я хотел отметить, что сам момент объявления нашего президента о том, что он будет баллотироваться на новый срок, это было сделано с военными. Не так, как говорили некоторые инсайдерские каналы, что на каком-то совещании по экономике – этот вопрос был задан военнослужащим, председателем Народного совета ДНР – это тоже не случайно. Такие вещи случайными не бывают, это показатель того, что наш президент опирается на армию, он знает и понимает нужды армии. Понимает, что ждёт от него армия и общество, поскольку армия является частью общества», – заключил Селекзянов.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что все заявления Путина на Западе будут еще разбирать по косточкам.

«Очень важно, что прозвучала уверенность в победе России в специальной военной операции, без всяких компромиссов и с полным решением тех задач, которые были поставлены по демилитаризации и денацификации Украины. Это очередной сигнал для Запада, который постоянно пытается сделать вид, что Россию можно будет склонить на какие-то условные компромиссы. Компромиссов не будет и решения будут жёсткими. Именно такими, на каких настаивает Россия. В 2023 году никаких изменений нет. Поэтому то, что говорит лидер России, важно для Европы, Азии, для Соединенных штатов и для всего мира. Там их, конечно, внимательно отслеживают, анализируют. И кроме того, скажу, что есть специальные центры, которые смотрят за тем, как говорит президент, какие у него мимика, какие жесты, какая осанка, что происходит вокруг. То есть – большой резонанс вокруг этого всего происходит, конечно», – считает Солонников.