Крымское ТВ: СВО началась по договорённости США и России, но сценарий разрушил Лондон

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Начало спецоперации на Украине проходило в условиях договоренностей с США, которые нарушила Великобритания, заставив Вашингтон учитывать свои интересы. В противном случае в мире, где будет три центра силы, Лондон останется не у дел.

Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начало операции предполагалось в условиях, по сути, договорняка с США. Это не в плохом смысле слова договорняк. Не берусь утверждать, что это абсолютная правда – это мой анализ ситуации, к чему я пришёл: Россия борется за третий центр силы на планете. Изначально это был союз с Германией и, соответственно, Восточная Европа попадала, грубо говоря, в сферу влияния России. Часть Европы оставалась за Германией. Российско-германский блок по ВВП, по технологическим возможностям был равен суммарно как Китай и США. То есть, мы были бы вполне в одной весовой категории. И, в принципе, это выгодно Китаю и США, потому что двухполярный мир он не очень устойчивый, как любая игра, когда необходимо отойти в сторону. А передышка нужна экономике США, и через где-то лет 10 будет нужна Китаю, потому что его демография начнёт рушиться. Трёхполярный мир гораздо надёжнее», – подчеркнул эксперт.

По его словам, эту комбинацию сломала Великобритания, когда начала поставлять оружие для создания своего проекта – Междуморья. Американцы в принципе в первый месяц СВО практически никакой поддержки Украине не оказывали, и все поставки были, чтобы сделать «сохранить лицо».

«Англичане перехватили Зеленского где-то за год до СВО. С начала спецоперации ему представили конвой, и когда мы ожидали, что он просто свалит в Европу, будет там президентом в изгнании, верещать из-за угла, как Тихановская, британцы, во-первых, сорвали эти действия, поляки направили контингент сержантско-офицерского состава, по моей информации, до 20 тысяч человек, которые стали костяком теробороны Киева, северных областей. И они во многом и сорвали наше окружение Киева. Опять же, они тогда ничуть не постеснялись затопить своих граждан, причём посреди зимы, когда рванули дамбу на Ирпеньском водохранилище и устроили наводнение. Тогда по этому поводу никаких не было сантиментов», – указал Васильев.

Он пояснил, что цель Лондона сделать из России такой же таран против Китая, как они сделали из Украины таран против России.

«Тут в чём мотивация Британии – в мире, который будет создан на три центра силы, Лондон остаётся сбоку припёка. Он теряет практически всё. Для них сейчас, грубо говоря, это подножка своему старшему партнёру для того, чтобы он, споткнувшись, вынужден был учитывать интересы Британии. При этом британцы, опять же немцам и всей Европе, запустили альтернативную версию, что, мол, мы дожмём Россию, и нам не надо будет с ней договариваться, мы её сами заставим сделать тараном против Китая. Потому что у них нет людского ресурса для полноценной войны с Китаем. И вот масштабировать опыт с Украиной, как они из Украины сделали таран против России, для них идеальный вариант сделать из России таран против Китая», – заключил эксперт.