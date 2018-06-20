20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

1 741 просмотров

Крымского татарина на Украине обвинили в госизмене и держали в клетке для убийц

Крымского татарина задержали в Херсоне и отправили на суд в Киев, обвинив в государственной измене за то, что он жил и работал в Крыму.

Видеоролик с задержанным на своей странице в «Facebook» опубликовал украинский адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Фарух Камалов, крымский татарин, обвиняемый властями в госизмене за то, что остался жить и работать в Крыму! Вот так Украина обходится с крымскими татарами в реале, а не на словах!» – прокомментировал видео адвокат.

При этом задержанному отказали в возможности питаться и держали в клетке со скованными руками.

«В Днепровском суде Киева в клетке для убийц и в наручниках (в клетке и в наручниках!!!) ходит туда-сюда молодой человек. Он ждет начала заседания суда. Он прибыл в автозаке из Херсона, поужинав вчера вечером, оставшись без завтрака и обеда.

«– Ребята, вы чего, с ума сошли совсем? Вы чего держите человека в клетке и наручниках?» – адвокат Валентин Рыбин с ходу обращается к конвою и прокурору. Начинается процесс гуманитарного воспитания. Адвокат уходит и возвращается с бургером и колой из ближайшего макдональдса. Конвой ложится костьми – низ-з-зя!», – написал в «Facebook» подробности отец адвоката Владимир Рыбин.

Спустя час Валентин Рыбин всё-таки убедил суд освободить из клетки Фаруха Камалова и снять с него наручники.





«Прокурор пылко возражал, а начальник конвоя начал было перепалку с судом (дичь непуганая), но был урезонен. Адвокат Валентин Рыбин выступил с ходатайством о расследовании пыток голодом по отношению к его подзащитному. Суд решил рассмотреть вопрос о внесении в ЕРДР сведений о правонарушении, допущенном прокуратурой и конвоем в совещательной комнате», – добавил отец адвоката Фаруха Камалова.