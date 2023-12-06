Крымского заукраинца, избившего отца участника СВО, повторно задержали после общественного резонанса

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В Гурзуфе полицейские задержали Сергея Волкова, который избил отца участника СВО.

Драку сняли на видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 30 ноября. Волков решил громогласно заявить о своей поддержке Украины, выкрикивая лозунги «Слава Украине» и нецензурно выражаясь в адрес президента России.

Находящийся рядом мужчина, отец военнослужащего, участвующего в СВО, танкиста, имеющего множество государственных наград, посоветовал Волкову закрыть рот, на что получил серию оскорблений в свой адрес, перешедших в нападение и избиение.

«Отец танкиста получил перелом носа, множественные ушибы и обильные травмы головы. Дебошир был доставлен нарядом в полицию и отпущен», – говорится в сообщении телеграм-канала.

После публикации сообщения реакция правоохранителей изменилась – Волкова задержали, составили на него три протокола, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ситуацию взял под личный контроль глава МВД по Республике Крым.