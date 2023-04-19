Крымскому мосту существенно увеличат пропускную способность

Любовь Смирнова.  
19.04.2023 11:53
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Транспорт


Перед въездом на Крымский мост со стороны Крыма и Кубани организуют 40 дополнительных пунктов досмотра.

Общая пропускная способность в пиковый период составит до 17 тысяч автомобилей в сутки, что вдвое меньше расчетной нагрузки транспортного перехода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед въездом на Крымский мост со стороны Крыма и Кубани организуют 40 дополнительных пунктов...

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что организацию движения на Крымском мосту в канун майских праздников обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Уже разработана схема движения, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа.

«По информации руководителя Федерального дорожного агентства, подведомственные Министерству транспорта РФ и Росавтодору организации планируют в ближайшее время оборудовать не менее 40 дополнительных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Кубани. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч», – рассказал Аксёнов в своем телеграм-канале.

Перед наплывом автотуристов на мосту пройдут тренировки и инструктажи по осмотру, регулированию движения, реагированию на вероятные ДТП и другие внештатные ситуации. Для водителей обустроят площадки отдыха, а вся информация о пробках и заторах будет размещаться в «Яндекс Навигаторе».

Проблему с заторами на Крымском мосту не раз поднимал экс-нардеп Олег Царев. По его информации, к началу мая со стороны Крыма сделают пять полос дороги с установкой дополнительных досмотровых комплексов, но как будет организовано движение со стороны Краснодарского края до сих пор не ясно.

Если власти Кубани не предпримут организационных мер, летом на подъезде к мосту будут километровые очереди, разворачивающие туристов в сторону курортов Краснодарского края, где и без того подняли цены на отдых в ожидании ажиотажа. Без федеральной поддержки и контроля транспортную доступность курортов Крыма не организовать.

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