Крымскому телевизионщику Крючкову персонально угрожают из Киева

Украинский ведущий Павел Новиков озвучил угрозы в адрес известного крымского тележурналиста Олега Крючкова, ныне занимающего должность советника Сергея Аксенова. В Киеве обещают судить Крючкова как военного преступника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой личный персонаж – это Олег Крючков, который называется, я вчера погуглил, советник президента, ой, советник главы Крыма, – заявил Новиков в эфире соросовского «Радио НВ». – Это был украинский журналист, который работал в Симферополе, снимал на майдане, и тоже видел, что здесь происходит.

Но как только началось вторжение, выступал перед крымским «Беркутом», организовывал еще какие-то штуки. Он же может сказать, что лично не нажимал на курок, что он никого не убивал. Что должно быть конкретно с этим персонажем? Потому что он конкретно является пособником оккупационного режима. Он содействовал утверждению этого режима».