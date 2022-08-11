Крымскому телевизионщику Крючкову персонально угрожают из Киева
Украинский ведущий Павел Новиков озвучил угрозы в адрес известного крымского тележурналиста Олега Крючкова, ныне занимающего должность советника Сергея Аксенова. В Киеве обещают судить Крючкова как военного преступника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мой личный персонаж – это Олег Крючков, который называется, я вчера погуглил, советник президента, ой, советник главы Крыма, – заявил Новиков в эфире соросовского «Радио НВ». – Это был украинский журналист, который работал в Симферополе, снимал на майдане, и тоже видел, что здесь происходит.
Но как только началось вторжение, выступал перед крымским «Беркутом», организовывал еще какие-то штуки. Он же может сказать, что лично не нажимал на курок, что он никого не убивал. Что должно быть конкретно с этим персонажем? Потому что он конкретно является пособником оккупационного режима. Он содействовал утверждению этого режима».
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Ведущего поддержала присутствующая в студии «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Тамила Ташева (креатура меджлисовцев).
«Он (Крючков) влиял, если он является советником Сергея Аксенова. Влиял на деятельность Сергея Аксенова. Является военным преступником. Поэтому, однозначно, ответственность будет. Однозначно будут суды решать меру ответственности. Ну, однозначно такие особы будут попадать под ответственность. А какие уголовно-люстрационные меры будут применяться, решат органы следствия. У нас ответственность, прежде всего, персональная, она не является коллективной. Да, будут суды. И кто имеет отношение, будут нести ответственность. Думаю, что у каждого крымчанина есть такой блокнот, куда записаны имена подонков, которые совершали преступления и продолжают их совершать».
Свой «блокнот памяти» есть и у Олега Крючкова. По его словам, в нем есть ряд фамилий бывших коллег, включая корреспондента «Радио «Свобода» Владимира Притулы и бывшего корреспондента «Нового канала» Павла Новикова.
«Есть у меня пара вопросов к таким персонажам, которые я задам в Киеве. Они несут персональную ответственность за все, что произошло на Украине, и происходит до сих пор. Зачастую, все эта кровь на их руках и на их языках», – отметил Крючков в комментарии «ПолитНавигатору».
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