Крыму дали еще три года на расставание с Украиной

06.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года переходного периода на оформлении земельных участков для садоводов, членов гаражных кооперативов и предпринимателей в Крыму и Севастополе, передает корреспондент «Политнавигатора».

Переходный период изначально был установлен до 01 января 2015 года, а затем продлен до 1 января 2019 года. Однако до сих пор процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юрлиц на земельные участки в двух новых субъектах РФ реализованы только на 50%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает от полугода до нескольких лет для каждого жителя. Завершению мероприятий препятствует, в частности отсутствие необходимой технической документации, что требует проведения кадастровых работ. Кроме того, есть ряд дорогостоящих и длительных мероприятий, которые на территории Крыма и города Севастополя либо находятся на стадии завершения, либо еще на стадии разработки», – пояснил суть законопроекта депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Он напомнил, что в прошлом году был продлен переходный период для винодельческих предприятий Севастополя и Крыма, что позволило сохранить тысячи рабочих мест и десятки миллионов налоговых поступлений.

«При всей внешней схожести российское и украинское законодательства имеют глубинные различия, и процесс переоформления – это достаточно длительная и сложная процедура. За последние полгода ко мне поступали многочисленные обращения от крымчан», – написал у себя в «Фейсбуке» депутат от Крыма Руслан Бальбек.

Также продлевается до конца 2020 года срок, когда могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений. Генеральный план Севастополя до сих пор не утвержден, и не произведена подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.