Крыму грозит серьезное уменьшение турпотка

19.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Пандемия коронавируса в мире и связанный с ней карантинный режим в ряде стран и регионов существенно грозит сокращением турпотока в два раза.

Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» заявили представители крымской туристической сферы.

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Так, по словам президента общественной организации «Содействие развитию Крыма», бывшего директора Крымского туристского центра Дмитрия Савченко, отельеры не стали завышать цены в этом году, но некоторые из них стали вводить спецрежимы для посетителей.

«То, что повышаются цены, мне неизвестно. Я буквально сейчас еду в отель, там цены очень низкие. То, что коронавирус скажется на уменьшении турпотока – это очевидно. Мой личный прогноз – снизится до 50%. Ближайшие две недели покажут, насколько серьезно будет развиваться эта ситуация. Пока что это выглядит как какая-то надуманная паника…

Но ряд отелей уже ввели свои меры. Например, отель «Мрия» не пускает на свою территорию людей извне – только те, кто у них купил места, ходят внутри. Они оградились от этого – раньше они продавали билеты посетителям, чтобы можно было посетить достопримечательности, которые внутри находятся, то теперь они со стороны не пускают никого. Такой, внутренний карантин ввели», – сообщила Савченко.

Незначительно сказалась пандемия и на крымских турфирмах. По информации замдиректора по маркетингу и продажам туроператора «Кенеш-тур» Оксаны Рыбиной, отдыхающие в последние дни стали меньше бронировать туры на перспективу, но при этом, они не прочь пересидеть карантин на Южном берегу Крыма.

«Если раннее бронирование было очень активное до прошлой недели, то в последние три дня с осторожностью стали бронировать. Сегодня уже ощутимый спад новых бронирований, плюс с оплатой туристы боятся, потому что нет определенности, неизвестно, как будут развиваться события. Но мы заметили рост бронирования на ближайшие даты.

Видимо, люди боятся карантина и хотят переждать это время в благоприятной обстановке на юге, на солнце, у моря. Причем, это касается и отелей высокого уровня – четыре-пять звезд. А так, пока июль, август люди не торопятся аннулировать, но заявки на апрель, май с осторожностью идут», – говорит Рыбина.

При этом, в мини-гостиницах места уже практически распроданы, по крайней мере, на майские праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

«Средний и малый турбизнес оставил цены на уровне прошлого и даже позапрошлого года. Цены не завышаются очевидно. Не наблюдаем мы и массовой отмены брони, наоборот, выросло количество прямых продаж и прямого бронирования – то есть не через туроператоров, а именно прямого. Могу сказать, что в малом бизнесе майские праздники практически распроданы и ключевые даты лета тоже распроданы. Спрос растет», – уверяет Стамбульникова.