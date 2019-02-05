Крыму и Севастополю обещают жизнь как в Краснодаре к 2022 году

05.02.2019, Москва, Михаил Рябов

К 2022 году уровень жизни в Крыму и Севастополе должен примерно сравняться с соседними регионами материковой России – Краснодарским краем и Ростовской областью.

Об этом на совещании правительства заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

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«Я думаю, что к 2022 году мы достигнем высоких результатов. Республика Крым и город Севастополь должны выровняться с точки зрения социально-экономического развития со среднероссийскими показателями, а также с соседними регионами, что для них важнее (рядом Краснодарский край, Ростовская область), чтобы люди жили не хуже, чем в этих соседних регионах», – сказал чиновник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно, чтобы они как можно быстрее нагоняли другие регионы России», – поддержал премьер Дмитрий Медведев.

По итогам совещания была утверждена программа развития Крыма до 2022-го года. Она стала частью ФЦП. В ближайшие четыре года из бюджета России на развитие полуострова выделяется 309,5 млрд. рублей, причем, почти половина из этих средств должна быть освоена уже в 2019 году. Большая часть расходов касается транспортной инфраструктуры.