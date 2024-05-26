Крыму нужны аниматоры для пенсионеров и туры по горам – отельер

В Крыму мало направлений и программ для туристов «третьего возраста» и молодежи. Пенсионерам нужен не только санаторий, но и посильные для них активности, а молодежи интересны экстремальные развлечения в горах. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить на сегодняшний день, очень перспективная и недооценённая категория – это «серебряный возраст». Потому что это та пролонгация сезона, которая так необходима многим гостиницам. Вот эта благодарная публика может быть принесет немножко другой чек, но не у всех. Потому что мы проводили небольшое исследование, и очень часто для своих родителей отдых оплачивают дети, которые в принципе не ограничены бюджетом. Много людей третьей возрастной группы, которые бронируют сами напрямую. Более того, если раньше мы думали, что такой гость требует одноместные номера, то нет – чаще всего они из своего города приезжают в Крым в компании. Причем не одного-двух человек, а прямо небольшие группки, где-то до 10 человек. То есть это «целёвка», с которой нужно более конкретно работать. И если сейчас мы зайдём на сайты многих наших знаменитых объектов, то далеко не у всех есть программы и специальные коммерческие предложения для этой группы отдыхающих. Нужно поработать, тут тарифная сетка другая нужна, потому что им не нужен шведский стол», – подчеркнула она.

Ещё одно направление, которое перспективно для Крыма, это молодёжный туризм. И речь идет не об организации фестивалей и массовых мероприятий, которые в Крыму сейчас под запретом – молодежь ищет активный отдых.

«Он разный и не только морской. Это отток туристов от морских территорий в сторону гор, что для сезона всё-таки важно. Будем учитывать, что сезон – это каникулярное время для студентов, и не только. Молодым семьям, в том числе, тоже это интересно. Очень перспективно для Крыма развивать именно это направление», – заключила эксперт.