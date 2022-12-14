Крыму предписано закрыть лазейки для украинских расхитителей недр полуострова

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В крымский закон «О недрах» внесены изменения, по которым иностранные пользователи лишаются права на добычу недр.

Прежде в Крыму по умолчанию продолжали действовать лицензии, выданные еще при Украине на пользование недрами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Надо отметить, что это не инициатива крымских парламентариев. Запрет введен на федеральном уровне, поскольку в закон «О недрах» внесены изменения, позволяющие вести добычу полезных ископаемых только отечественным предприятиям.

«В этой связи пользователи недр, являющиеся иностранными юридическими лицами, а также пользователи недр – иностранные граждане, утрачивают право пользования недрами. Соответствующие изменения предлагается внести и в наш республиканский Закон «О недрах», – пояснил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В Крыму организации и предприниматели продолжали пользоваться недрами на основании лицензий, выданных государственными органами Украины, до окончания срока их действий. В основном это добыча пильного известняка, как основного строительного материала, песка и подземных вод. Также в Крыму насчитывалось более 30 субъектов хозяйствования, использующих месторождения лечебных грязей, рапы и минеральных вод. Сколько из них прошли перерегистрацию в российском правовом поле не известно, поскольку помимо Сакского озера – основного источника лечебной грязи, ее добывают в соленых озерах Черноморского и Ленинского районов.