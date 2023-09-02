«Крыса укрорейха активизируется»: Отбиты три атаки на Крымский мост, и это не предел

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Минувшей ночью Украина попыталась вновь ударить по Крымскому мосту надводными беспилотниками. Как сообщает Минобороны России, были предприняты три попытки, все они отражены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ попытались ударить в 23:15, 2:10 и 2:20. Как отмечает автор телеграм-канала «Рыбарь», военный аналитик Михаил Звинчук, первый безэкипажный катер был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия в южной части Керченского пролива, второй развернулся и ушел в сторону Краснодарского края. Здесь он попытался спрятаться среди судов на якорной стоянке и атаковать сторожевой корабль «Пытливый», экипаж которого уничтожил БЭК в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог.

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«Чуть позже в направлении Крымского моста двигался ещё один дрон, который также был поражен российскими военнослужащими (по некоторым данным третий дрон действовал у южного берега Крыма)», – пишет Звинчук.

Кстати, похоже, дроны отправлялись к берегам Крыма из Одесской области под прикрытием выхода двух судов из порта Южный, где оба борта стояли еще с 2022 года. Синхронно в небе наблюдался «аншлаг» беспилотников-шпионов НАТО, что уже должно было навести на подозрения о подготовке атаки.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, российские военные уже обрели опыт борьбы с надводными беспилотниками в районе Крыма. Кроме того, работают боновые заграждения и другие меры, предпринятые для защиты Крымского моста.

«Плодотворно сказывается ряд факторов, включая и тот боевой опыт, который приобретен за последнее время. В том числе, путем выработки и реализации разного рода замыслов, приемов, методов, использования более широкого спектра технических средств. Здесь не только о бонах надо говорить, а и о системе наблюдения и оповещения, связи и непосредственно применения боевых средств. Ну и человеческий фактор здесь тоже играет свою роль, потому что зачастую человеческий фактор нас подводит», – заявил Горбачев.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина предостерегает, что противник в свою очередь также ищет новые способы прорвать российскую оборону.

«В ответ на наше усиление мер по охране объекта враг экспериментирует с тактикой и средствами поражения. Так, Вusiness Insider презентовал новый подводный дрон ВСУ «Марiчка» длиной около 6 м и диаметром 1 м, с дальностью хода до 1000 км. Дрон позиционируется Киевом как собственная разработка. Правда, местные источники пишут, что «одним взмахом руки британские подводные дроны превращаются в украинские». Заявляется, что дрон может уничтожать корабли, береговые укрепления и подводные опоры мостов. Планируется применять данные средства поражения роем. Стратегически лекарство от этого только одно — всё Черноморское побережье от Дуная до Крыма должно стать российским», – считает Панина.

Телеведущий Артем Шейнин предостерегает, что в ближайшее время атаки только усилятся.

«События сегодняшней ночи очень быстро в очередной раз подтвердили тезис о том, что крыса укрорейха активизируется с попытками террористических по своей сути прыжков в стороны. Будучи на данный момент зажата в угол на фронте, где кураторы требуют именно продвижения на поле боя в Запорожье. Которую профинансировали и на которую ставили пропагандистски и информационно (по сути – политически). И именно поэтому всё чаще и яснее дают понять, что не будет «стульев», закончатся и «деньги»… Тем активнее укрорейх будет нащупывать что-то, что можно «монетизировать», как эквивалент «военного успеха» в других областях», – полагает Шейнин.