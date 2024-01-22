«Крыша протекла»: прозападным медиа-грантоедам стало неуютно в «свободной Украине»

На Украине сейчас в самом разгаре грандиозный скандал, в котором смешались в кучу власть, медиа, спецслужбы, грантоеды, чернушный пиар, оппозиция и фантомные боли об утерянной еще при Януковиче свободе слова. Объектом незаконной слежки и давления стали неприкасаемые прежде священные коровы из грантовых «сливных бачков» с непротекаемой «крышей» в западных посольствах. Речь идет об известных на Украине и за ее пределами проектах Bihus.Info и Наші гроші.

История, о которой пойдет речь ниже заставляет вспомнить известную поговорку: мол, если собака покусала человека – это не новость. Новость – это когда человек покусал собаку. Так и тут. Так называемые «журналисты-расследователи» из упомянутых изданий – по факту «сливные бачки», посредством которых интересанты опубличивают компромат на украинских випов из первого эшелона – привыкли к тому, что это они портят репутацию своим «клиентам», обличают, выводят на чистую воду и бросают тень на репутацию. Привыкли к этому настолько, что ощутили себя едва ли не неприкосновенными небожителями. И тут – на тебе.

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16 января неизвестный ранее YouTube-канал «Народная правда» публикует видос с бьющим прямо по мозгам зрителя желтушным заголовком «Обратная сторона Bihus.Info: нюхнули «фена», закинулись MDMA, курнули травы и погнали расследовать». Видео включает в себя аудиозаписи частных разговоров сотрудников Bihus.Info, в которых они договариваются о заказе и покупке «травы», в частности через редакционного водителя-оператора. Также запись содержит видеокадры с недавнего новогоднего корпоратива редакции, на которых несколько человек закидываются «марьванной».

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Комментарии к видео говорят сами за себя:

«Как журналисты Bihus.Info делают свои расследования», а в подписи под видео прямо озвучивается вопрос: «Можно ли после такого доверять расследованиям [журналистов редакции], если они сделаны под кайфом?».

Все это подкрепляется довольно смачными разговорами не под запись, выставляющими «акул пера» прямо скажем, в весьма некрасивом свете.

В ответ глава конторы Денис Бигус заявляет о незаконной слежке за членами его редакции. Слежке, по его словам, длиной в год, поскольку фрагменты перехваченных разговоров смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Дальше больше. Попытки выяснить, кто стоит за веерным распространением «чернухи» не привели ни к чему. Выяснилось, что такого сайта просто не существует, а все это вообще могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, популярным сейчас дипфейком.

Зато по ходу дела выясняется, что нет дыма без огня. В ряде фрагментов действительно члены команды Bihus.Info и они действительно под кайфом. Сквозь зубы это признает и сам главный «Бигус»:

«Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не является оправданием тому, что мы увидели на видео — а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами. Мы должны быть честными, ведь требуем честности от других. К сожалению, часть команды нарушила наши принципы и ценности, следствием будут жесткие кадровые изменения. Такое поведение — выбор взрослых людей, однако за этот выбор в сознательной команде отвечает каждый».

Признавая «неприятную правду», грантоеды выкручиваются как уж на сковородке, обещая, что «все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. О результатах мы сообщим зрителям в нашем Телеграм-канале. Приносим искренние извинения аудитории», — говорится в заявлении.

17 января за дело берется СБУ с уголовным производством по факту незаконных прослушивания и видеосъемки. При этом в «Избушке» не стали априори снимать вину и с самих «бигусов», подвесив их на крючок статьи о незаконном обороте наркотиков. А за пару дней до этого киевская квартира еще одного влиятельного киевского грантоеда Юрия Николова – автора сайта о коррупции в госзакупках Наші гроші становится местом нежданного паломничства неизвестных молодчиков, в отсутствие хозяина ломившихся в закрытую дверь с требованием к хозяину идти в армию.

Позже видео с этим перформансом всплывают в ряде связанных с Банковой анонимных «тележек» и подаются в очерняющем Николова свете. Мол, уклонист, трус и едва ли не кремлевский агент.

«Эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше ни с кем – второй сын в Авдеевке, взрослый внук – на Купянском направлении», – написал журналист в соцсети.

Сам Николов говорит, что причины такого интереса хомячков Зеленского к его персоне ему неизвестны. Однако он лукавит. Ведь это из-под его пера год назад вышли сенсационные материалы о коррупции в резниковском Минобороны. В частности, о ставших нарицательными закупках яиц для армейских столовых по 17 грн. за штуку.

Череда внезапных атак на «своих» заставила всполошиться тесно спаянное украинское «медиасообщество». Грантоеды со статусом из организаций типа Детектор медиа или Институт массовой информации и стажем тут же вспомнили всуе времена Януковича, заявив о возвращении тогдашних практик и призвали власти отреагировать, чтобы «остановить кампанию давления на независимых журналистов, направленную на подрыв доверия к журналистам-расследователям и нескольким влиятельным медиа». Когда шум дошел до Офиса Зе, последний заявил, что «давление на журналистов недопустимо».

Впрочем, грантоедов это не успокоило, сейчас они подключают свои заграничные связи, требуют найти и наказать виновных и усматривают в информационных атаках против журналистов признаки целенаправленной кампании. В защиту Бигуса и компании высказались «Репортеры без границ», об этом написали ряд влиятельных европейских и американских СМИ.

Медіарух — прозападное сообщество, объединяющее 70 ведущих украинских медиа и грантовых экспертов, в истерично-ультимативной форме требует от Зеленского «решительно осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков». А в качестве контрольного в голову обращается уже не к киевским марионеткам, а к их западным хозяевам, требуя от тех «выступить в защиту преследуемых журналистов, потому что только общественный контроль гарантирует непоколебимость соблюдения принципов демократии, верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией, которые исповедуют ваши государства и которые стремится воплощать Украина».

«Анонимные Телеграм-каналы, которые публично декларируют, что работают на власть и постоянно ее защищают, и сайты-помойки уже системно преследуют независимые медиа и журналистов-расследователей, устраивая им провокации в реальной жизни. Неизвестные агрессоры пытаются выставить украинских журналистов „врагами народа“, российскими агентами, лицами, имеющими наркозависимость, и дискредитировать их профессиональную работу», — отмечается в заявлении людей, которых ничуть не беспокоила та же самая активность, когда она была направлена в «правильную» сторону» – на подавление пророссийской и антизападной активности.

Зато в этом документе четко очерчен круг «неприкасаемых», давление на которых должно быть приравнено едва ли не к госизмене. Это не только уже упомянутые Наші гроші и Bihus.Info, но и Детектор медиа, Украинская правда, принадлежащий олигарху Томашу Фиале рупор украинских соросят NV, такие калиброванные медиапомойки как Цензор, Бабель, Лига.net. В общем, все сливки общества и лучшие люди города.

«Кроме провокаций и попыток дискредитации, происходит слежка, прослушивание телефонных разговоров и нарушение права журналистов на частную жизнь — и все это с целью давления на независимые медиа», — подчеркивается в заявлении грантоедов.

В общем, уже понятно, что это не только история о нападении на СМИ. Но еще и о двойных стандартах и кастовости среди самих медийщиков. Шум поднялся, когда затронули «влиятельных» и связанных с посольствами. Множественные же примеры давления на обычных межиапролетариев, особенно из глубинки, такой скоординированной реакции не вызывали. Тем более, если выяснялось, что в жернова репрессий или атак со стороны «активистов» попадали медийики с пророссийскими или считавшимися на Украине таковыми симпатиями и взглядами.

В таких случаях, как это было во время незаконного закрытия «телеканалов Медведчука», все те, кто сегодня истошно вопит о наезде на свободу слова, дружно кричали «Ату!» и жаловались, что мало и надо пожестче.

В комментарии грантоедскому Детектору медиа Денис Бигус говорит, что не видит оснований утверждать, что «слив» против его конторы стоит расценивать как «наказание» Bihus.Info за конкретное расследование.

«Думаю, что это «медалька» за сумму наших достижений».

Речь, как вы понимаете, идет о выданных ранее на гора тоннах разоблачительного контента, выставляющего в неприятном свете почти всю украинскую верхушку. Особенно пострадал от «бигусов» главный Зе-администратор Ермак. Досталось и экс-главе Минобороны Резникову и членам элитного «батальона Монако» и влиятельным нардепам от «Слуги народа».

А вот Юрий Николов из Наших грошей намекает на «российский след». По его словам, больше всего в этом инциденте его пугают и беспокоят последствия такой и подобных историй для общего впечатления о свободе слова на Украине.

«Самое простое сейчас объяснение: кто бы это ни был, но он делает все, чтобы сделать самый большой подарок рашистам, Путину и кому угодно с той стороны», — убеждает Николов.

По его мнению, именно России якобы было бы выгодно, «чтобы в Украине сейчас говорили, что власть давит на журналистов или против свободы слова происходит какая-то провокация. Поэтому, кто бы это ни был, по какой бы причине этот дебил не взял этот заказ или еще что-то, он должен просто понимать, что таким образом он работает на врага. И, кстати, очень сильно стреляет в обе ноги [президенту Украины] Владимиру Зеленскому».

Николов развивает свою версию, напоминая, что «многие люди сейчас говорят о том, что это из Офиса президента могут быть какие-то притеснения, оттуда».

«Потому что появилась новая публикация еще в одном Телеграм-канале о том, что это мне месть за то, что я критиковал Зеленского за его позицию по армии. И тем самым они [организаторы нападения] просто дают сейчас аргументы всем говорить, что Украина — это страна каких-то бесчувственных папуасов, где свобода слова — ничто, а рашистские сценарии борьбы с обличителями — это modus vivendi».

Эти рассуждения можно было бы принять во внимание, если бы не тот факт, что украинская власть сама, без всякого Путина, прекрасно справляется с делом собственной дискредитации. Просто нужно уметь видеть всю сумму фактов, без искажающих оптику «патриотических» очков и не деля жертв репрессий и давления на «правильных» и «неправильных».

Однако в реальности ничего подобного мы не видим. Ни признания всего массива репрессий, ни покаяния за то, что в огромном большинстве случаев ныне гавкающие на всю ивановскую «цепные псы демократии» молчали, отводя глаза в сторону. Зато мы видим разворачивающийся на наших глазах сюжет под названием «Это другое, понимать надо».