«Крышеватель» русофобки Наргиз свободно гастролирует по РФ

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Бывший продюсер Макс Фадеев, ранее патронировавший узбекскую певицу Наргиз Закирову, был потрясен разговором своей бывшей подопечной с российскими пранкерами Владимиров Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

Об этом он заявил в комментарии пранкерам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже не шутки. Это экстремизм и призывы к межнациональной розни, к убийству, к уничтожению целых нацкультур. И это все происходит публично», – сказал Фадеев.

Он рассказал, что его и раньше удивляли высказывания Наргиз, которая, проживая в Узбекистане, поливает грязью узбеков и Коран. Однако из пранка он понял, почему певица позволяет себе столь наглое поведение в мусульманской стране.

«За этим стоит ее дядя Фарух. Это тот человек, который пел “Учкудук. Три колодца”. Этот Фарух Закиров, который крышует весь беспредел, учиняемый его племянницей, – оказывается активный гастролер по РФ. Он ездит по нашей стране, зарабатывает деньги, при этом крышуя племянницу-экстремистку. У меня вопрос: а что, так можно?», – сказал Фадеев.

Продюсер намерен обратиться в МВД, ФСБ и СК РФ по поводу гастролей в России группы Закирова «Ялла».

«Я обращаю ваше внимание на то, что господин Фарух Закиров частый визитер и зарабатывальщик денег в России. Мне кажется, что на это нужно обратить самое пристальное внимание. Нужны ли его приезды нашей стране, если его племянница говорит, что все наши люди должны умереть, а всех русских нужно убить», – сказал Фадеев.

Он также пообещал Наргиз проблемы с налоговыми службами США. Вражда Наргиз Закировой со своим бывшим продюсером длится уже давно. Певица продолжает исполнять песни своего бывшего продюсера Максима Фадеева, хотя он ей это запретил. Она полагает, что ей за это ничего не будет. Однако Фадеев намерен бороться за свои авторские права.

Он направил иск против бара The FRIENDS Bar & Terrace, на площадке которого выступала Закирова. Фадеев намерен судиться с каждым заведением, в котором будет выступать Наргиз. В своей родной стране певица дает концерты в барах и ресторанах человек на 100.

Также продюсер еще в марте направил письмо в министерство юстиции Узбекистана с предупреждением о нарушении Закировой требований международного законодательства. Однако маловероятно, что власти Узбекистана адекватно отреагируют на обращение продюсера, поскольку министр культуры этой страны Озодбек Назарбеков является якобы близким родственником Наргиз.

Фадеев сделал Наргиз звездой в России, однако в 2019 году они разорвали договор из-за того, что певица вызывающе вела себя на концертах. Она отказывалась прикрывать свою лысую голову и татуировки, покрывающие все тело, а также демонстративно пила алкоголь на сцене. Фадеев требует от певицы извиниться за ложь в свой адрес и перестать поносить Россию. Наргиз Закировой запрещен въезд в РФ до 2072 года из-за антироссийских высказываний.