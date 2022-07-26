«Крысиная война»: чем заняты у Зеленского под прикрытием «наступления на Херсон»

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Новости Украины

Пока украинскому обществу из всех утюгов скармливают симулятивную «битву за юг» и обещают «деоккупировать Херсон за три недели», в украинских верхах не прекращается кулуарная возня вокруг дележки властных полномочий. Победить в этой крысиной войне нужно любой ценой, ведь проигравший станет «изменником родины» со всеми вытекающими.

Из самого свежего – как и говорил Данилов, увольнения генпрокурора и главы СБУ стали не последними. Так, Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Прежнего командующего Григория Галагана перевели на усиление СБУ – первым замом руководителя Центра специальных операций «А».

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Чистки добрались и до аппарата Совбеза. Руслан Демченко снят с обеих своих должностей – первого заместителя секретаря СНБО и главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины. На последнюю должность назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов – выпускник Одесского института Сухопутных войск, который в последние месяцы отметился резко антироссийскими заявлениями и обещает победное для Украины окончание войны в следующем году.

Увольнение Демченко, давно и активно обвиняемого грантоедами в «работе на Москву» вновь оживило ушедшее было под спуд дело о незаконности Харьковских соглашений, подписанных Януковичем в 2010 году и продлевавших срок аренды баз Черноморского флота в Крыму до 2042 года.

Так вот, именно Демченко, на тот момент член команды Януковича, был не только участником тех переговоров с украинской стороны, но и соавтором текста того документа, ушедшего затем на утверждение Рады.

Не успели просохнуть чернила на указе об увольнении Демченко, как генпрокуратура сообщила об объявлении подозрения в госизмене бывшему главе МИД Украины Константину Грищенко и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу .

Экс-министрам инкриминируют то, что они якобы в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, без правовой экспертизы согласовали продление аренды баз ЧФ РФ в Крыму.

По логике следует ожидать, что повестки и подозрения придут многим украинским отставным випам того времени – начиная с экс-спикера парламента Литвина и заканчивая рядовыми депутатами тогдашнего большинства, которых уже таскали по допросам в самом начале раскрутки Банковой этой истории.

Тут можно было бы вздохнуть о том, что «правоведы Зеленского» пробивают очередное дно, но учитывая, что «дно» это уже неведомо которое по счету, правильнее будет сказать, что дна для этих людей вообще нет.

Именно поэтому в Украине Зеленского стали возможными такие немыслимые вещи как персональные санкции против граждан решениями СНБО или увольнение председателя Конституционного суда президентским указом, не говоря уже о антиконституционном лишении гражданства или персональной уголовной ответственностью за принятые коллегиальным органом решения.

Последнее – это как раз случай с объявлением незаконными задним числом Харьковских соглашений. Поскольку голосовали за их ратификацию депутаты коллективно.

Есть мнение, что нынешняя кадровая чехарда пополам с чисткой направлена на то, чтобы сделать правоохранительные органы полностью ручными и подконтрольными Зеленскому.

Та же Венедиктова поплатилась должностью за нежелание делать определенные вещи – например, она всячески тормозила дело Порошенко. Теперь же нужны те, кто будет выполнять пожелания Банковой, что называется, по свистку.

Заодно усиливаются аппаратные позиции главы ОП Ермака. Главная интрига момента – кто возглавит СБУ по квоте Ермака, потому что нынешний и.о Малюк – фигура явно переходная. Зато с генпрокуратурой вроде бы все более-менее понятно. «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Зеленского пишет, что новым генпрокурором Украины может стать нынешний прокурор Киева Олег Кипер.

Как отмечает собеседник издания:

«Под Кипера будет легче найти голоса в парламенте».

Этот самый Кипер – прямая креатура Ермака, до своего назначения прокурором был внештатным советником нынешнего главы ОП. Если это назначение состоится, под контроль Ермака перейдут и Генпрокуратура и СБУ, в которой тоже полным ходом идут кадровые чистки.

Глава офиса президента Андрей Ермак.

В частности, стали известны подробности дела о госизмене экс-главы «управления СБУ в Крыму» Олега Кулинича, которого повязали в тот же день, когда отстранили Баканова. По версии охранки, Кулинич был не разгильдяем, проспавшим российское вторжение, а натуральным завербованным агентом. И действовал под кураторством и по заданию бывшего замсекретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича.

Их сговор якобы подтверждают имеющиеся у следствия телефонные переговоры. Из прослушки следует, что оба они якобы работали на российские спецслужбы с июня 2019 года и создали основу для быстрого захвата южных регионов Украины.

Сивкович и Кулинич якобы входили в организацию 9-го (украинского) управления Департамента оперативной информации 5-й Службы ФСБ РФ и передавали в Москву сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.

Также Кулинич под руководством Сивковича якобы обеспечил быстрый захват южных областей Украины, утаив информацию о планах по наступлению армии РФ из Крыма от руководства СБУ и государства.

«О том, что вторжение начнется в ближайшие часы, контрразведчики СБУ доложили Кулиничу в 1:03 в ночь на 24 февраля. Кулинич, прочитав текстовое сообщение и шифровку для Киева – не подписал сообщение для руководства СБУ и не предоставил никаких указаний подчиненным относительно информирования государственной власти о планах россиян», – написано в релизе СБУ.

Сам Сивкович, которого уже много лет безуспешно пытаются привлечь по делу об избиении «онижедетей» на Майдане в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года, давно уже сбежал из Украины, став удобным козлом опущения, на которого можно вешать все что угодно. Госбюро расследований несколько дней назад также сообщило ему о подозрении в государственной измене.

Так что теперь у опричников Зеленского на руках полная колода врагов народа. Вопрос в том, как она будет разыграна и сможет ли Зеленский получить из этого те дивиденды, на которые рассчитывает.

«У Януковича, судя по всем действиям украинской власти, в команде был только один проукраинский, честный человек – Андрей Портнов. Наверное, тоже офицером ГУР в итоге окажется», – иронизирует над этой возней оппозиционный блогер Анатолий Шарий, имея в виду близкого к Ермаку и Зеленскому бывшего решалу из окружения Януковича, которому украинские силовые структуры помогли покинуть территорию страны вместе с членами членам семьи призывного возраста в июне, на фоне запрета выезда военнообязанных. «За выдающиеся заслуги перед Украиной авто жены Андрея Портнова, гражданки РФ Анастасии Валяевой и ее матери Лидии награждены номерами прикрытия, которые, обычно выдаются только чиновникам самого высокого уровня. Также чудесным образом ни один фискальный и правоохранительный орган Украины ни разу не заинтересовался компанией Constellation Innovations Inc, являющейся офшором, позволяющим без проблем выводить и аккумулировать теневые средства, полученные от продажи громких уголовных дел». Мне думается, конгрессмен Спартц бьет немного не в ту точку, а возможно не видит всей картины и ей необходимо донести важность этого участника преступной схемы, допрос которого дал бы полную картину масштабов ОПГ, действующей под крышей Офиса президента Украины», – добавляет Шарий.