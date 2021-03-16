Крысолова-Ахметова прикончат последним – Царев

16.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из украинского олигарха Рината Ахметова готовят своего рода крысолова, который должен сожрать всех себе подобных в стране, чтобы затем прихлопнуть и его.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, трубу забрали у Медведчука. Кому она перешла? Она перешла сейчас в ведение Ахметова. Да, не в собственность, но в ведение. Точно та же, как «Центрэнерго» забрали у Коломойского. Перешла она кому? Перешла Ахметову. Ахметов сейчас тешит себя иллюзией, что он станет крысоловом для американцев, для Запада», – заявил Царёв.

Однако он подчеркнул, крысолова выращивают для того, чтобы он пожрал всех крыс в доме, а потом убивают и его.

«Поэтому, я не знаю точно, но мне кажется, что Ахметова не станет», – предположил экс-депутат.

«Фильм «Наследник» – это чёрная метка Ахметову?» – спросил ведущий.

«Всё, что сейчас происходит, это происходит в рамках той кампании, того задания, которое получили «соросята» и вообще те, кто ориентируется на Запад – это зачистка Украины от всех олигархов», – сказал Царёв.