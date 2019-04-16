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16.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Крысы продолжают бежать с тонущего корабля Порошенко

Окружение действующего президента Петра Порошенко не верит его в политическое будущее пишет заявления об отставке.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший глава подконтрольной Киеву Донецкой области, депутат Верховной рады Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда тонет корабль, вы знаете, крысы бегут с корабля, поэтому та же самая сейчас ситуация [в окружении Порошенко]. Уже мало кто верит из губернаторов, что Порошенко может переизбраться на второй срок. Поэтому они сейчас смотрят по лояльности, пишут заявление. И много не только губернаторов, но и много чиновников, насколько у меня есть инсайдерская информация, в том числе из силового блока, уже написали заявления. Вопрос другой – примет их отставку или не примет президент», – заявил Тарута.

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