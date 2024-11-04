Крысы забегали: за день до выборов в США, в Европе страхуются на случай второго пришествия Трампа

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Председатель Европарламента Роберта Метсола предложила Европейскому Союзу создать свою собственную организацию безопасности в дополнение к НАТО, сообщает испанская газета Еl mundo.

«Европейский Союз всегда должен быть сильнее, более последовательным и эффективным. Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО и не стал бы конкурировать с альянсом», — сказала она в интервью изданию.

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Чиновница добавила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за российского вторжения в Украину. Метсола заявила, что ЕС должен быть готов ко всему, независимо от выборов президента США.

Издание связывает актуализацию данного вопроса с опасениями европолитикума относительно возможного прихода Дональда Трампа в Белый дом и последующего за этим глобального пересмотра основ ваимоотношений по линии Вашингтон – европейские столицы

В свою очередь, американское издание Washington Post также утверждает, что Европейский Союз начал подготовку к смене позиции Вашингтона – но уже в украинском вопросе.

По данным издания, европейские чиновники решили «протолкнуть пакеты помощи» Украине до выборов в США, опасаясь, что победа Дональда Трампа может привести к пересмотру американской политики в отношении конфликта. Как говорится в публикации имеющийся для этого у европейцев лаг времени – до 20 января следующего года, даты предположительной инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Wall Street Journal писала о том, что страны НАТО также разработали свой план подстраховки обеспечения продолжающейся поддержки Украины на случай, если Дональд Трамп снова займет пост президента США.

Как утверждали источники издания в США и НАТО, план включает в себя назначение высокопоставленного гражданского чиновника НАТО на Украину, а также создание нового командования в Висбадене (Германия), которое будет координировать поставки военной техники и обучение украинских войск.

Эти меры предприняты на фоне возрастания влияния правых сил в Европе и возвращения Трампа на политическую арену. В НАТО опасаются, что при победе Трампа американская поддержка Украины будет значительно сокращена.

Новое командование НАТО в Висбадене будет заниматься большей частью миссии, которая сейчас выполняется американскими военными. Ожидается, что в нем будет участвовать около 700 военнослужащих из разных стран НАТО.

По данным Washington Post, руководство ЕС активно обсуждает также вопросы собственной безопасности в контексте возможного прекращения американской военной и военно-технической поддержки.

Более того, европейские чиновники даже подготовили черновик документа с ответными мерами против США на случай, если Трамп начнет вводить пошлины против продукции из ЕС.