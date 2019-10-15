«Крюк» рассказал о вербовке и работе на СБУ

15.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР был выявлен местный житель Алексей Крюков, завербованный ранее украинскими спецслужбами для сбора информации о важных объектах в республике.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе активных боевых действий Алексей Крюков выехал на территорию Украины, где попал в поле зрения СБУ и дал письменное согласие на сотрудничество под угрозой расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной Киеву территории. Впоследствии ему был присвоен псевдоним «Крюк».

«Начали меня запугивать, чтобы я через своих друзей из города Петровское пробивал им информацию о полигоне, находящемся возле Петровского, о продуктах, которые выпускают здесь в ЛНР. Их особенно интересовал завод, который выпускал раньше угленит, детонит, аммонит. Я там работал дежурным слесарем. Я не хотел предоставлять им информацию, сбежал от них и вернулся опять в Винницу», – рассказал он.

Однако, по словам Крюкова, тяжелые жизненные обстоятельства вынудили его приехать в Киев, где он был вновь обнаружен сотрудниками СБУ.

«Они меня прижали, запугивали, дали задание выехать на территорию ЛНР, чтобы я дальше пробивал информацию СБУ. Я информацию собрал, но я не передавал, я сказал чистую правду», – добавил он.

В МГБ ЛНР отметили, что Алексей Крюков дал признательные показания и утечка информации в украинские спецслужбы была предотвращена.

«Обращаем внимание граждан республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст.335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст.336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности», – пояснили в ведомстве.