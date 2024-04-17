КС Молдовы: «Отказ от суверенитета не подорвёт суверенитета Молдовы»

Алексей Логофет.  
17.04.2024 22:54
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Идиотизм, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал


Возможное вступление Республики Молдова в ЕС не подорвет верховенство конституции в системе национального законодательства с точки зрения национального суверенитета.

Об этом заявила председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле после того, как КС одобрил проект закона о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает организацию референдума о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу, передает moldpres.md.

Возможное вступление Республики Молдова в ЕС не подорвет верховенство конституции в системе национального законодательства...

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Она подчеркнула, что в рамках республиканского конституционного референдума народ имеет прерогативу непосредственно осуществлять национальный суверенитет, выражая свою волю по наиболее важным вопросам жизни общества и государства.

«Решения, принятые по итогам республиканского конституционного референдума, имеют высшую юридическую силу без какого-либо подтверждения парламентом», – заявила председатель КС.

По её словам, инициатива по пересмотру Конституции не затрагивает суверенный, независимый и унитарный характер государства Республики Молдова, а также статус постоянного нейтралитета, подавление основных прав и свобод граждан или их гарантий.

«Законодательное предложение является результатом долгосрочных усилий государства и властей Республики Молдова по сближению с ЕС», – сказала Домника Маноле.

Иными словами, по мнению главы КС Молдовы, отдача значительной части суверенитета страны в Брюссель, принятие на себя навязанных извне инструкций и регламентов, присоединение к санкциям по требованию ЕС, а также принудительное размещение беженцев на территории государств-членов не подрывает суверенитета и нейтралитета страны.

Примечательно, что в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти ЕС во вмешательстве во внутренние дела своей страны и шантаже ее руководства.

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