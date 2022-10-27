Ксения Собчак сбежала за границу и сразу попала «в работу» спецслужб США

Скандальная телеведущая Ксения Собчак бежала из России. Вчера она пешком в сопровождении неизвестного мужчины пересекла границу Белоруссии и Литвы на пункте пропуска Видзы. Хотя Вильнюс ввел запреты на въезд для россиян, Собчак пропустили, потому что она показала израильский паспорт.

Об этом в эфире радио Ziniu radijas сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис. По его словам, Собчак как гражданке Израиля, не нужна виза, и она может оставаться в стране в течение 90 дней.

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«Пока у нас нет конкретных разведывательных данных, о том, что она может представлять угрозу Литве, но если бы они были, то могут быть приняты соответствующие меры», — сказал Яунишкис.

Минский политолог Александр Шпаковский задался вопросом, почему Собчак пропустили белорусские пограничники.

«Мне вот интересно, пограничники пропустили Собчак по договорённости, по формальным признакам или просто не разобрались? По закону к ней претензий нет, в соответствующие базы Ксения вроде как (это вопрос, требующий дополнительного уточнения) не внесена. Но ведь могли сотрудники, увидев столь масштабную личность, проявить оперативную смекалку, остановить, связаться с Центром, те, в свою очередь, с Москвой… Но этого не сделали? Почему? Была команда «пропускать» (договорняк с Москвой) или не узнали, введённые в заблуждение паспортом гражданки Израиля?» – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.

Собчак проходит по делу о вымогательстве 11 млн рублей у должностного лица корпорации «Ростех» как подозреваемая (оплата требовалась за отсутствие негативных публикаций в телеграм-каналах либералки). Это преступление подразумевает до 15 лет колонии.

Политолог Сергей Марков уверен, что некий высокопоставленный чиновник заранее сообщил журналистке о возбужденном уголовном деле. Она купила билеты в Дубай и Турцию, чтобы запутать следствие, а потом выехала в Белоруссию.

Медиаэксперт Вадим Манукян заметил, что позапрошлой ночью Собчак неожиданно зарегистрировалась в мессенджере «Вайбер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе приключений скандальной журналистки.

В Москве накануне был задержан коммерческий директор либералки Кирилл Суханов при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей «Ростеха». Он был заключен под стражу.

В суде Суханов признал получение 800 тыс руб, но не признал вину в вымогательстве 11 млн рублей и пообещал, что готов сотрудничать со следствием.

Не комментирующая свое бегство Собчак разразилась эмоциональным постом в поддержку подчиненного.

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что», — написала Собчак.

Известный психолог Вероника Степанова считает, что таким образом скандальная телеведущая призывает Суханова взять вину на себя.

«Анатольна так серанула, что не сможет вернуться в Россию, что решила откреститься от всех и вся. «Это не я! Это Кирилл! Кирилл держись, мы тебя любим! Но знайте все, я тут ни при чём, это всё Кирилл!». И всё-таки интересно, что именно нарыла Собчак против чиновника Чемезова?» – написала Степанова.

Политолог Сергей Карнаухов, в прошлом служивший в силовых органах, не понимает столь сильный уровень паники у Собчак. Он напоминает, что в августе по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован РАНХиГС Владимир Мау. Однако буквально сразу же ему позволили вернуться к работе, а уже в октябре прекратили следствие. То есть телеведущая, несмотря на все свои связи и не рассчитывала договориться.

«Если бы эта ситуация возникла до СВО, у меня не было бы вопросов по ее побегу в Литву. Но тут Собчак бежит в страну НАТО, которая входит в первую пятёрку по военным расходам. При этом Ксения хорошо понимает, что сразу попадает «в работу» спецслужб США и Британии. Причём – безусловно, гарантированно! И это не станет для неё «легкой прогулкой». Но Собчак боится так сильно, что готова упасть в руки англосаксонских разведок. Лишь бы не встречаться с нашим следствием. Это говорит о многом!» – написал Карнаухов.

Он обращает внимание на то, что Собчак не взяла с собой своего 6-летнего сына Платона, а сбежала с неизвестным мужчиной.

«Моя жизненная практика силовика, десятки раз убеждала меня в том, что в критических ситуациях женщины, не отягощённые моральными принципами, хотя и более приличные, чем Собчак, всегда оказывались в объятиях своих помощников, водителей, телохранителей. И не столько потому, что «предатели», а исключительно по психологическим причинам: стресс, одиночество, неопределённость, несоразмерное напряжение…», – пишет Карнаухов.

Медиаменеджер Дмитрий Свиридов считает, что, допустив отъезд Собчак на Запад, российские власти совершили ошибку.

«Такое событие станет международной информационной бомбой, которая станет масштабной и длительной. Перед ней откроют новые перспективы и ресурсы наши «западные партнеры». Ущерб для неё самой не так велик. Максимум – жизнь вне России. А вот в вопросе продолжения деятельности за рубежом происходит стирание границ, которые она пыталась не переступать, будучи в России», – написал он.

Публицист Дмитрий Ольшанский согласен с тем, что это ошибка, но по другой причине.

«И Катя Винокурова, и Маша Баронова, и Антон Красовский (даже и не нынешний, а тот, который был несколько лет назад), и Шнуров, и Ксения Собчак, и даже, страшно сказать, Ройзман, и даже, еще страшнее произнести, Венедиктов, – это все полезные явления, и не надо пытаться их взять и запретить полностью и навсегда. Это все – местные. Они, странным образом, не наши, но все равно наши. Такие люди должны быть, потому что совсем без них – ну, не бывает, просто не получится, и пусть это место занимают они, а не другие, настоящие иноагенты в подлинном, а не юридическом смысле слова», – пишет Ольшанский.

Политолог Сергей Марков полагает, что возбуждение уголовного дела против Собчак шокирует и простимулирует российскую элиту.

«Если готовы арестовать за мелочь, за простое вымогательство, за деньги, аж дочь любимого учителя и наставника президента Путина, которой все прощали много лет, – значит сейчас неприкасаемых нет? Взять могут любого? Для некоторых в элите ордер на арест Собчак это огненный знак на небесах. Для тех, у кого миллиарды и миллионы и власть, это снаряд, который взорвался не в далёком Донецке, а рядом с их домом», – написал Марков.

Он уверен, что в Прибалтике жизнь Собчак будет скучной и бесцветной. По информации медиаэксперта Вадима Манукяна, самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская уже созвонилась с беглой российской журналисткой и предложила ей объединить усилия на треке «изгнания», однако получила отказ.