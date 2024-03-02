Ксения Шойгу и фонд «Орион» теперь вместе помогают новым территориям

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Более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов, реабилитация и протезирование участников спецоперации, медицинская помощь жителям новых регионов – это лишь немногое из того, что удалось сделать фонду «Орион» за год работы.

Теперь его работа будет идти более активно, ведь к ней присоединилась команда крупнейшего в России организатора массовых спортивных мероприятий «Лига героев», а руководитель проекта Ксения Шойгу вошла в состав попечительского совета фонда.

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Участники «Лиги…» с начала спецоперации отправляют гуманитарную помощь жителям новых регионов. Шойгу лично ездила в составе конвоев в Лонецк, Луганск, Стаханов, Мариуполь, Запорожскую область. Привозила спортинвентарь, медикаменты и подарки для детей, встречалась с военными в луганском госпитале и помогала организовать для них «Голубой огонек», который транслировали на телеканале «Звезда», а ведущим был известный российский актер Иван Охлобыстин.

«Спортивное сообщество – это большое братство, и нам стало известно о том, что где-то необходимо спортивное оборудование, где-то необходим ремонт, а где-то необходимо купить форму или каким-то образом обеспечить работу тренеров. Поэтому, конечно, мы откликнулись. Это были и детские подарки на Новый год, и спортивное оборудование, и, конечно, какие-то стройматериалы. Ну и гуманитарная помощь в виде медикаментов и продуктов, которая была нужна в тот момент», – рассказывает Ксения Шойгу.

Сейчас она готова передать свой и командный опыт фонду «Орион», чтобы помощь жителям новых регионов была еще более эффективной.

«С командой очень долго думали на эту тему и, очевидно, что не хотим прекращать ту деятельность, которая уже была оказана и выстроена на базе «Лиги героев». Помимо этого, конечно, хотелось бы уйти в медицинскую часть, реабилитационную часть. Это и сдача крови, и покупка протезов, и, возможно, какое-то дополнительное медицинское оборудование, которое помогло бы в реабилитации. Ну и, конечно, это помощь людям в новых субъектах, которые должны заниматься спортом, вести активный образ жизни», – добавляет Шойгу.

«Орион» помогает также товарами первой необходимости, поддерживает школы и садики, нуждающиеся в спортивной и социальной инфраструктуре, врачам простым жителям и, конечно, участникам спецоперации.