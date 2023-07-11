Ксенофобная «демократия» в БиГ. Сербских министров не позвали на встречу с премьером Албании

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В ходе визита премьер-министра Албании Эди Рамы в Боснию и Герцеговину представители сараевской элиты провели встречи с ним без участия коллег из Республики Сербской.

Сербские министры пообещали «ответить адекватно» на подобное поведение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно протоколу визита премьер-министра Албании Эди Рамы в БиГ, была запланирована встреча с членами правительства страны. И эта встреча состоялась под председательством главы боснийского Совета министров, хорватки Борьяны Кришто. Но с определенным нюансом: на нее не позвали двух сербских министров боснийского правительства – министра торговли и экономических отношений Сташу Кошараца и министра безопасности Ненада Нешича.

Таким образом, была грубо нарушена заведенная в стране практика, когда на официальных встречах присутствуют представители трех государствообразующих народов – бошняков, сербов и хорватов.

«А что на это скажут якобы неравнодушные иностранцы – американский посол Майкл Мерфи и турист (не признаваемый РС надсмотрщик Запада за Боснией, Верховный представитель) Кристиан Шмидт? Что они скажут на то, что только представители Федерации (бошнякско-хорватской – ред.) БиГ встречаются с иностранными делегациями в Совете министров и в Президиуме БиГ? Мы не слышали от них ни негативных комментариев, ни осуждения явного нарушения Дейтонских соглашений, по-видимому, они сами просят о таком поведении представителей Федерации БиГ», – прокомментировал возмутительную ситуацию агентству РС «Срна» Кошарац.

И он не случайно упомянул Президиум БиГ, куда с равными полномочиями входят представители все трех государствообразующих народов страны. Несмотря на то, что протокол визита Рамы не подразумевал встреч с членами Президиума, его бошнякский участник Денис Бечирович настоял на ней, но в формате «с глазу на глаз». Что, по сути, можно расценивать, как дипломатический скандал, поскольку по полномочиям глава правительства Албании является и главой государства, а в БиГ это функцию представляют лидеры трех общин, а не одной. Но при этом бошнякская элита традиционно пытается представить себя главной державной силой Боснии.

«Очевидная цель, вероятно, состояла в том, чтобы представить Раме Республику Сербскую в наихудшем свете. А у нас – ее представителей, не было возможности выразить наше мнение. Таким образом, главные разрушители БиГ – это те, кто представляют Федерацию… Мы не позволим такого отношения к себе и ответим симметрично», – прокомментировал ситуацию Нешич.

Республика Сербская является помехой для Запада, желающего включить в орбиту своего влияния все Западные Балканы, в том числе и Боснию и Герцеговину. В частности именно энтитет боснийских сербов не позволяет БиГ присоединиться к НАТО и антироссийским санкциям. А президент РС Милорад Додик, не скрываясь, общается с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего наблюдается охлаждение отношений между ним и президентом Сербии Александром Вучичем, который из-за опасения западных санкций обрубил всякое общение с российским лидером.