«Кто боится в партизаны – идут в ВСУ» – белорусская оппозиционерка

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Новости Украины

«Партизанское» подполье в Белоруссии есть, но оно не масштабное, самые яростные «змагары» сейчас воюют в составе иностранных легионов ВСУ.

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявила главный редактор рупора прозападной белорусской оппозиции сайта «Хартии’97» Наталья Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, что делают сегодня белорусы – это то, что белорусы едут в Украину воевать. Я знаю, что есть мобилизационные центры и в Польше, и в Литве, и количество добровольцев, которые едут в Украину, только увеличивается. И полк «Кастуся Калиновского» (сформированный бежавшими на Украину беломайданщиками – ред.), который там сегодня воюет – это довольно большое подразделение в составе иностранного легиона ВС Украины. И они действительно сегодня участвуют в боевых действиях. Мы уже потеряли десять белорусов, которые воевали и в полку Калиновского, и в других частях ВСУ. Партизанское движение внутри страны, я не могу сказать, что оно очень масштабное, но оно есть», – утверждает змагарка.

«Те случаи, которые мы наблюдали, деятельность рельсовых партизан, когда блокировали железнодорожные пути различными способами и останавливали российскую технику, они безусловно вдохновили людей. Люди действуют в глубоком подполье сегодня, потому что крайне опасно, это исключительно горизонтальные структуры, люди создают свои ячейки из доверенных людей и действуют», – уверяет Радина.