Кто больше нагадил Медведчуку – Ахметов, Шарий, Кива?

22.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Контролируемый олигархом Ринатом Ахметовым проект «Оппозиционный блок», а также «партия Шария» распылили голоса юго-востока и помешали «Оппозиционной платформе – За жизнь» получить около 18% в новой Верховной Раде.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отобрали вот эти голоса, которые должны были получить «Платформа «За жизнь». Вместо 12%, которые они получат, они бы получили 16%. Кроме того, «партия Шария» отбирала соответствующие голоса. Так что потенциально там до 18% вполне можно было получить», – сказал Погребинский.

С ним поспорил политолог Владимир Корнилов.

«Гораздо больше голосов, чем «Оппоблок» и Шарий, отобрал такой человек, как Кива, которого «Оппозиционная платформа» включила в свой список. Вот не было бы подобных случаев – глядишь, действительно бы «Оппозиционная платформа» получила бы гораздо больше голосов», – сказал Корнилов.

«Это типичная украинская классика. Не удалось всем договориться «на берегу». Хуторяне. Каждый только до сэбе», – отметил телеведущий Владимир Соловьев.