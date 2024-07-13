Кто бы мог подумать: украинцы по-прежнему двуязычны и не собираются отказываться от русского языка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Интересное открытие сделала для себя Государственная служба качества образования Украины. Оказывается, за время войны доля учащихся и учителей средних школ, которые общаются на украинском языке во время образовательного процесса и в быту, уменьшилась.

И это, несмотря на ежедневную довольно агрессивную возгонку идей ускоренной принудительной украинизации, принятые Радой репрессивные законы, деятельность мовного омбудсмена и разнообразных активистов, продуцирующих низовые скандалы на языковой почве..

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

А на Востоке и Юге Украины до сих пор, несмотря на вызванный той же войной всплеск искреннего патриотизма, в быту преобладает русский. Лишь 50% старшеклассников считают язык контента в интернете важным.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте учреждения.

Среди других открытий: в этом году уменьшилось количество учеников, их родителей и учителей, считающих украинский язык родным. Их количество составило 74%, 82% и 86% соответственно (против 91%, 93% и 94% в прошлом году).

78% учителей общаются на уроках только на украинском (в прошлом году – 82%), а 69% продолжают использовать его во время перерыва (74% в прошлом учебном году).

Каждый третий старшеклассник во время перерыва говорит как на украинском, так и на русском языках, и преимущественно на русском. В прошлом году это был каждый пятый . Больше всего по-украински на переменах между уроками говорят на Западе Украины – 74% детей, а меньше всего на Востоке – 17%. Однако даже на Западе четверть школьников говорит на русском и других языках.

Вне школы исключительно на украинском языке общаются меньше 40% учеников. Около 20% – на украинском и русском поровну.

Причинами этого дети назвали привычку общаться на родном языке, которому не повезло стать государственным (33%). Каждый пятый указал на то, что это язык общения в их семье.

Украинские старшеклассники стали меньше общаться на украинском в интернете – на 6% меньше, чем в прошлом году. Больше всего русский в онлайн-среде используют на востоке – 43% опрошенных.

Только 32% старшеклассников потребляют в Интернете только украинский контент. В прошлом году таковых было 43%. Только 50% опрошенных считают язык контента в интернете важным.

Опрос проходил в апреле-мае 2024 года. В нем приняли участие более 7 тысяч учащихся, 4 тысячи учителей и около 19 тысяч родителей из всех регионов страны.

Несколько важных и необходимых для понимания вышеприведенных цифр в контексте. Особенно – для российских читателей. Провал искусственно навязываемой сверху ускоренной украинизации не только очевиден, но и был предопределен изначально самим характером этой кампанейщины.

Как видим, Украина продолжает оставаться двуязычной страной и в обозримой исторической перспективе такой и останется. Так что рисуемые уже в РФ мрачные картины победы тотальной украинизации не имеют ничего общего с более сложной реальностью.

Однако не стоит делать из языковых предпочтений украинцев далеко идущие политические выводы. Тот факт, что большое количество молодых украинцев говорит по-русски, совсем не делает их русскими по самосознанию и никак не влияет на украинский политический патриотизм.

Обвешанные сине-желтыми флагами украинские подростки в какой-нибудь Одессе, демонстративно, вопреки запретам, поющие на улице песни на русском языке – это такая же обыденная украинская рельность, как и совершенно русскоязычные бойцы ВСУ.

В нынешней украинской ситуации язык сам по себе не явяется каким-то устойчивым маркером разделяющим людей на своих и чужих, хотя так и не вышедшие из состояния маргинальности украинские этнические националисты и пытаются его таковым сделать, а многие не улавливающие украинской специфики российские комментаторы осознанно или неосознанно им в этом стремлении подыгрывают.