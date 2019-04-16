Кто быстрее попадет под трибунал – Россия или Порошенко с Полтораком?

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли, задержанные за нарушение госграницы в Керченском проливе.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Сегодняшнее обращение Украины в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли является лишь видимой частью дипломатической и правовой работы Министерства иностранных дел, которая продолжалась с момента захвата наших моряков”, – отметила она.

По ее мнению, это новый судебный процесс с использованием механизма, предусмотренного статьей 290 Конвенции ООН по морскому праву, который дает возможность получить быстрое решение от постоянно действующего Трибунала по морскому праву в Гамбурге.

“Неотложность ситуации очевидна ввиду намерения российских властей продлить срок содержания наших моряков под стражей в Москве”, – заявила Зеркаль.

В свою очередь, бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверен, что после выборов необходимо вскрыть роль Петра Порошенко и Степана Полторака в организации провокации, в результате которой украинские моряки попали в плен, а организаторы этой провокации должны быть задержаны и осуждены.

“После выборов новая власть должна предпринять все дипломатические усилия для освобождения украинских моряков из российского заключения. И делать это нужно в неразрывной взаимосвязи с расследованием обстоятельств их попадания в плен, роли Порошенко и министра обороны Полторака в организованной ними провокации для срыва выборов через механизм введения военного положения. Все должны быть допрошены и восстановлена поминутная хронология, после чего – задержаны и осуждены”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, следователи в российском суде просят продлить арест украинским военным морякам до 26 июля.