«Кто дал ей бежать?» – устроившая диверсию в эфире Первого канала Овсянникова скрылась за границей

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Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, бежала из России.

Об этом сообщал ее адвокат Дмитрий Захватов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран», — сказал Захватов.

Сегодня же Черемушкинский районный суд Москвы ограничил экс Овсянникову в родительских правах. Судья постановил, что 11-летняя дочь Овсянниковой должна проживать с ее бывшим мужем. Также журналистка должна выплачивать алименты на содержание дочери и 17-летнего сына — по 17 тысяч рублей на каждого до их совершеннолетия.

Сторона обвинения заявила, что Овсянникова похитила дочь и препятствовала ее общению с отцом. Представитель органов опеки заявил в суде, что «ребенок должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность».

3 сентября МВД РФ объявило Овсянникову в розыск, поскольку она сбежала из-под домашнего ареста с 11-летней дочерью. Однако Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать экс-редакторшу, посчитав ходатайство об аресте незаконным и необоснованным, поскольку журналистка не объявлена в международный розыск.

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тысю руб. за хулиганство.

После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили.

Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» долгие годы, не заслуживает поддержки.

Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью.

Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей скандалистка продолжила демарши – устроила пикет напротив Кремля, требуя прекратить СВО.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она не оплатила из принципиальных соображений.

Молдавский политолог Владимир Букарский утверждал, что за свои противоправные действия Овсянникова получала от 1500 до 5000 евро от заказчиков с Запада.

«У меня опять наивные вопросы. Кто дал ей бежать? Куда смотрела пограничная служба? Как вообще ей дали возможность приблизиться к своей дочери? И почему её не упекли за решётку сразу по прибытию в Россию?», – написал он в своем ТГ-канале.