«Кто девушку ужинает, тот ее и имеет»: США указали Зеленскому, кого сделать премьером

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США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать премьер-министром главу своего офиса Андрея Ермака и приказали назначить на эту должность посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил, ссылаясь на источники, в интервью ютуб-каналу «Апазов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появляется также информация, что США сказали Зеленскому: мы считаем, что Андрей Борисович Ермак не совсем готов стать премьер-министром. Мы считаем, что премьер-министром должна стать Оксана Маркарова, а мы бы не возражаем, если бы Ермак стал послом в США. Понятное дело, что в офисе президента оскорбились, но понимают, что кто ужинает девушку, тот… понятное дело. В данной ситуации средства, выделенные Украине, являются дополнительным средством давления на нее с тем, чтобы США вернули себе главенствующее положение в украинских политических процессах, которое они потеряли», – сказал Бондаренко.

Он напомнил о недавнем заявлении советника руководителя офиса украинского президента Юрия Подоляка о том, что Киеву легче договариваться с Британией, чем с США, и пошутил, что Украине указали: «нужно учить английский в американском, а не английском произношении».

К элементам внешнего управления политолог отнес и внезапную отмену кадрового дня в Верховной раде в минувшую среду. Бондаренко утверждает, что претензии по поводу украинских назначений без согласования с Госдепом США были предъявлены в ходе телефонного разговора президентов Джо Байдена с Зеленским и непосредственно в посольстве США в Киеве. Неслучайно после этого НАБУ, которая контролируется из Вашингтона, провела обыск и арестовала министра агропромышленности Украины Николая Сольского.