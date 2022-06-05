«Кто ещё – Панин, Варламов, Латынина?» – нацисты в Киеве возмущены паспортизацией Невзорова
Киевские власти устроили «портал русни» на Украину, раздавая паспорта беглым российским либералам – как палку колбасы.
Об этом говорили участники эфира – украинские пропагандисты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прилетает новость с утра: Невзоров дали гражданство Украины. И советник главы МВД отчитывается – ура, наконец-то, «хороший русский». Думаешь, может это фейк, может, кто-то пошутил. Нет.
Потом приходит новость от самого Невзорова, что да, ребята, я стал украинцем, я теперь имею честь занимать место вместе с украинцем.
Мы тебя звали? Мы тебе предлагали место? Если у нас сейчас есть какие-то места, потому что наши люди погибли на фронте, то это не значит, что мы должны открывать портал русни в нашу страну.
Кто будет следующим? Потому что я, как анализирую, кто выступает на всех этих марафонах «Freedom» и «Украина 24», то кого нам ждать в новых украинцах?
Того Панина, который трахался с собакой? Или Юлию Латынину, которую тоже звал Геращенко с визгами – ура, пригласим Юлю, будем делать русскоязычный Киев, центр Русского мира. Каца, Варламова, ещё кого нужно пригласить и дать украинский паспорт? Извините, наш украинский паспорт – это не палка колбасы и не фляга коньяка», – возмущалась украинская телеведущая Марина Данилюк-Ермолаева.
Её слова дополнил ранее призывавший убить полтора миллионов «лишних людей» Донбасса телеведущий Богдан Буткевич.
Он предложил использовать «хороших русских» в своих целях.
«У меня один вопрос. Какого хера он (Невзоров – ред.) получает украинское гражданство? Зачем? Если вы хотите себе найти агента, который, по идее, будет работать на российскую аудиторию, правильно? Не на украинскую. Ну, прекрасно, это нормальная практика. Зачем ему гражданство давать, скажите, пожалуйста? Нахера? И при этом я уверен, что на Украину он не будет ездить.
Если мы хотим иметь полезных русских, которые хотят работать нашими агентами влияния, то они должны работать исключительно на российскую аудиторию. То есть это обозначает, что их присутствие в украинском информационном пространстве должно быть, если не нулевое, то приближенно к такому. А нахера вам вещать на Украину? Нам же выгодно, когда вы вещаете на русских. То есть ваше задание, раз вы агентура украинская, в том, чтобы влиять на них. Чтобы они не хотели воевать, чтобы они своих детей не отпускали, чтобы комитеты солдатских матерей там образовывались.
Скажите мне, пожалуйста, какого беса этим ублюдкам нужно здесь на Украине? Понимаете логику? И как разбивается этот тезис – ну, мы же будем их использовать. Нет, их можно использовать только внешне, не внутри», – разъяснил Буткевич.
Спасибо!
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