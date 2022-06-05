«Кто ещё – Панин, Варламов, Латынина?» – нацисты в Киеве возмущены паспортизацией Невзорова

Киевские власти устроили «портал русни» на Украину, раздавая паспорта беглым российским либералам – как палку колбасы.

Об этом говорили участники эфира – украинские пропагандисты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прилетает новость с утра: Невзоров дали гражданство Украины. И советник главы МВД отчитывается – ура, наконец-то, «хороший русский». Думаешь, может это фейк, может, кто-то пошутил. Нет.

Потом приходит новость от самого Невзорова, что да, ребята, я стал украинцем, я теперь имею честь занимать место вместе с украинцем.

Мы тебя звали? Мы тебе предлагали место? Если у нас сейчас есть какие-то места, потому что наши люди погибли на фронте, то это не значит, что мы должны открывать портал русни в нашу страну.

Кто будет следующим? Потому что я, как анализирую, кто выступает на всех этих марафонах «Freedom» и «Украина 24», то кого нам ждать в новых украинцах?

Того Панина, который трахался с собакой? Или Юлию Латынину, которую тоже звал Геращенко с визгами – ура, пригласим Юлю, будем делать русскоязычный Киев, центр Русского мира. Каца, Варламова, ещё кого нужно пригласить и дать украинский паспорт? Извините, наш украинский паспорт – это не палка колбасы и не фляга коньяка», – возмущалась украинская телеведущая Марина Данилюк-Ермолаева.